Тысячи свердловчан примут участие в масштабном проекте Путина

06 июня 2022 в 17:42 Размер текста - 17 +

Конкурс «Большая перемена» входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Более 90 тысяч свердловчан подали заявки на участие в конкурсе «Большая перемена». Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Регистрация участников нового сезона конкурса продлится до 10 июня. «На данный момент на конкурс „Большая перемена“ зарегистрировано 91 тысяча свердловчан», — сказано в сообщении. Конкурс «Большая перемена» входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей» и проходит при поддержке Минобрнауки России. Это самый масштабный проект для детей и подростков в стране. Участники получат возможность проявить себя, найти свои сильные стороны и развить лидерские навыки. По итогам конкурса будут определены 300 студентов выпускных курсов колледжей, которые получат по 1 млн рублей на свое дальнейшее образование. Финал пройдет в ноябре в Нижнем Новгороде. Ранее URA.RU писало, что в Крыму прошел финал Всероссийского фестиваля «Большая перемена» в Международном детском центре «Артек». Участие в нем приняли школьники 9—11-х классов. Участники фестиваля решали задания по четырем направлениям: «Искусство и творчество», «Образовательные технологии», «Среда обитания», «Общество», — и разрабатывали проекты для улучшения жизни россиян в разных сферах. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Более 90 тысяч свердловчан подали заявки на участие в конкурсе «Большая перемена». Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Регистрация участников нового сезона конкурса продлится до 10 июня. «На данный момент на конкурс „Большая перемена“ зарегистрировано 91 тысяча свердловчан», — сказано в сообщении. Конкурс «Большая перемена» входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей» и проходит при поддержке Минобрнауки России. Это самый масштабный проект для детей и подростков в стране. Участники получат возможность проявить себя, найти свои сильные стороны и развить лидерские навыки. По итогам конкурса будут определены 300 студентов выпускных курсов колледжей, которые получат по 1 млн рублей на свое дальнейшее образование. Финал пройдет в ноябре в Нижнем Новгороде. Ранее URA.RU писало, что в Крыму прошел финал Всероссийского фестиваля «Большая перемена» в Международном детском центре «Артек». Участие в нем приняли школьники 9—11-х классов. Участники фестиваля решали задания по четырем направлениям: «Искусство и творчество», «Образовательные технологии», «Среда обитания», «Общество», — и разрабатывали проекты для улучшения жизни россиян в разных сферах.