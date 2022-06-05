Челябинской фабрике мебели дали денег на покупку оборудования

На 12 миллионов рублей фабрика закупила новое оборудование Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фабрика мебели «Майя» из Челябинска при поддержке АО «Корпорация «МСП» привлекла 12,1 миллиона рублей на закупку производственного оборудования. Как URA.RU сообщили в пресс-службе корпорации, эти средства помогут увеличить объемы выпуска на 15%.

«В результате обновления линейки оборудования количество выпускаемой продукции вырастет на 15%. При этом сроки выпуска изделий и трудозатраты снизятся на 10%», — проинформировали в пресс-службе «Корпорации «МСП».

Вливания позволят компании увеличить ежегодную выручку на 10%. Несмотря на санкции, предприятие отметило рост спроса на свою продукцию. Это актуализировало вопрос расширения производственных мощностей.

«Поддержка поможет сохранить на уровне качество и доступные цены. Это преимущество особо ценно, поскольку расширяет возможности для импортозамещения и выхода на новые рынки сбыта», — отметил директор компании Ибрагимхалил Мурадов.

Как стало известно URA.RU, средства были выделены по схеме лизингового платежа. Это минимизировало процентные ставки и расходы на реализацию проекта.

Запуск программы импортозамещения инициировало правительство России после того, как ряд стран объявил о введении экономических санкций. Ограничения ввели следом за началом 24 февраля спецоперации на Украине.