Челябинской фабрике мебели дали денег на покупку оборудования

Фабрика мебели «Майя» из Челябинска при поддержке АО «Корпорация «МСП» привлекла 12,1 миллиона рублей на закупку производственного оборудования. Как URA.RU сообщили в пресс-службе корпорации, эти средства помогут увеличить объемы выпуска на 15%.
«В результате обновления линейки оборудования количество выпускаемой продукции вырастет на 15%. При этом сроки выпуска изделий и трудозатраты снизятся на 10%», — проинформировали в пресс-службе «Корпорации «МСП».
Вливания позволят компании увеличить ежегодную выручку на 10%. Несмотря на санкции, предприятие отметило рост спроса на свою продукцию. Это актуализировало вопрос расширения производственных мощностей.
«Поддержка поможет сохранить на уровне качество и доступные цены. Это преимущество особо ценно, поскольку расширяет возможности для импортозамещения и выхода на новые рынки сбыта», — отметил директор компании Ибрагимхалил Мурадов.
Как стало известно URA.RU, средства были выделены по схеме лизингового платежа. Это минимизировало процентные ставки и расходы на реализацию проекта.
Запуск программы импортозамещения инициировало правительство России после того, как ряд стран объявил о введении экономических санкций. Ограничения ввели следом за началом 24 февраля спецоперации на Украине.
Фабрика мебели «Майя» из Челябинска при поддержке АО «Корпорация «МСП» привлекла 12,1 миллиона рублей на закупку производственного оборудования. Как URA.RU сообщили в пресс-службе корпорации, эти средства помогут увеличить объемы выпуска на 15%. «В результате обновления линейки оборудования количество выпускаемой продукции вырастет на 15%. При этом сроки выпуска изделий и трудозатраты снизятся на 10%», — проинформировали в пресс-службе «Корпорации «МСП». Вливания позволят компании увеличить ежегодную выручку на 10%. Несмотря на санкции, предприятие отметило рост спроса на свою продукцию. Это актуализировало вопрос расширения производственных мощностей. «Поддержка поможет сохранить на уровне качество и доступные цены. Это преимущество особо ценно, поскольку расширяет возможности для импортозамещения и выхода на новые рынки сбыта», — отметил директор компании Ибрагимхалил Мурадов. Как стало известно URA.RU, средства были выделены по схеме лизингового платежа. Это минимизировало процентные ставки и расходы на реализацию проекта. Запуск программы импортозамещения инициировало правительство России после того, как ряд стран объявил о введении экономических санкций. Ограничения ввели следом за началом 24 февраля спецоперации на Украине.