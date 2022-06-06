06 июня 2022

СвЖД раскрыла, когда запустит ретропоезд «Уральский экспресс»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ретропоезд Победа. Челябинск, карталы, локомотив, машинист, ржд, железная дорога, юужд, поезд
Поезд из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму будет курсировать 30 минут (архивное фото) Фото:

Свердловская железная дорога запустит туристический ретропоезд «Уральский экспресс», соединяющий Екатеринбург и Верхнюю Пышму в августе 2022 года. Поезд начнет курсировать по окончании строительства посадочной платформы на станции Шувакиш, сообщила пресс-служба СвЖД на официальном сайте.

«Строительство на станции Шувакиш планируется закончить в августе, на этот же период запланирован запуск ретропоезда «Уральский экспресс», — говорится в сообщении. В настоящее время завершен капитальный ремонт путей станции Шувакиш.

На станции Шувакиш для обслуживания пассажиров поезда построят пассажирское здание и деревянную платформу в стиле «эпохи паровозов». Для туристов организуют специальную фотозону — кабинет управляющего вокзалом с мебелью и предметами интерьера в стиле конца 19-го — начала 20-го веков. Оборудуют буфет и санитарные комнаты.

Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво».

Свердловская железная дорога запустит туристический ретропоезд «Уральский экспресс», соединяющий Екатеринбург и Верхнюю Пышму в августе 2022 года. Поезд начнет курсировать по окончании строительства посадочной платформы на станции Шувакиш, сообщила пресс-служба СвЖД на официальном сайте. «Строительство на станции Шувакиш планируется закончить в августе, на этот же период запланирован запуск ретропоезда «Уральский экспресс», — говорится в сообщении. В настоящее время завершен капитальный ремонт путей станции Шувакиш. На станции Шувакиш для обслуживания пассажиров поезда построят пассажирское здание и деревянную платформу в стиле «эпохи паровозов». Для туристов организуют специальную фотозону — кабинет управляющего вокзалом с мебелью и предметами интерьера в стиле конца 19-го — начала 20-го веков. Оборудуют буфет и санитарные комнаты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...