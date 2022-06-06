СвЖД раскрыла, когда запустит ретропоезд «Уральский экспресс»

07 июня 2022 в 03:52 Размер текста - 17 +

Поезд из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму будет курсировать 30 минут (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Свердловская железная дорога запустит туристический ретропоезд «Уральский экспресс», соединяющий Екатеринбург и Верхнюю Пышму в августе 2022 года. Поезд начнет курсировать по окончании строительства посадочной платформы на станции Шувакиш, сообщила пресс-служба СвЖД на официальном сайте. «Строительство на станции Шувакиш планируется закончить в августе, на этот же период запланирован запуск ретропоезда «Уральский экспресс», — говорится в сообщении. В настоящее время завершен капитальный ремонт путей станции Шувакиш. На станции Шувакиш для обслуживания пассажиров поезда построят пассажирское здание и деревянную платформу в стиле «эпохи паровозов». Для туристов организуют специальную фотозону — кабинет управляющего вокзалом с мебелью и предметами интерьера в стиле конца 19-го — начала 20-го веков. Оборудуют буфет и санитарные комнаты. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Свердловская железная дорога запустит туристический ретропоезд «Уральский экспресс», соединяющий Екатеринбург и Верхнюю Пышму в августе 2022 года. Поезд начнет курсировать по окончании строительства посадочной платформы на станции Шувакиш, сообщила пресс-служба СвЖД на официальном сайте. «Строительство на станции Шувакиш планируется закончить в августе, на этот же период запланирован запуск ретропоезда «Уральский экспресс», — говорится в сообщении. В настоящее время завершен капитальный ремонт путей станции Шувакиш. На станции Шувакиш для обслуживания пассажиров поезда построят пассажирское здание и деревянную платформу в стиле «эпохи паровозов». Для туристов организуют специальную фотозону — кабинет управляющего вокзалом с мебелью и предметами интерьера в стиле конца 19-го — начала 20-го веков. Оборудуют буфет и санитарные комнаты.