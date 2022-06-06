06 июня 2022

В центре Челябинска неадекватный мужчина грозился устроить теракт

© Служба новостей «URA.RU»
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Группа реагирования охранного предприятия Дельта. Челябинск, арест, барсетка, нарушитель, наручники
Прибывшая полиция обезвредила злоумышленника (фото из архива) Фото:

В центре Челябинска мужчина с неадекватным поведением 7 июня грозился устроить пассажирам автобуса теракт. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по региону, мужчина был обезврежен подоспевшими сотрудниками полиции.

«В автобус 7 июня на остановке „Цирк“ зашел мужчина и начал высказывать угрозы в адрес пассажиров. Люди начали покидать транспортное средство. Прибывшие сотрудники полиции задержали мужчину», — отметили URA.RU в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным мужчина находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Свои угрозы задержанный высказывал из хулиганских побуждений. С злоумышленником работают сотрудники полиции.

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В центре Челябинска мужчина с неадекватным поведением 7 июня грозился устроить пассажирам автобуса теракт. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по региону, мужчина был обезврежен подоспевшими сотрудниками полиции. «В автобус 7 июня на остановке „Цирк“ зашел мужчина и начал высказывать угрозы в адрес пассажиров. Люди начали покидать транспортное средство. Прибывшие сотрудники полиции задержали мужчину», — отметили URA.RU в пресс-службе ведомства. По предварительным данным мужчина находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Свои угрозы задержанный высказывал из хулиганских побуждений. С злоумышленником работают сотрудники полиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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