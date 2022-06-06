В центре Челябинска неадекватный мужчина грозился устроить теракт

Прибывшая полиция обезвредила злоумышленника (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В центре Челябинска мужчина с неадекватным поведением 7 июня грозился устроить пассажирам автобуса теракт. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по региону, мужчина был обезврежен подоспевшими сотрудниками полиции.

«В автобус 7 июня на остановке „Цирк“ зашел мужчина и начал высказывать угрозы в адрес пассажиров. Люди начали покидать транспортное средство. Прибывшие сотрудники полиции задержали мужчину», — отметили URA.RU в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным мужчина находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Свои угрозы задержанный высказывал из хулиганских побуждений. С злоумышленником работают сотрудники полиции.