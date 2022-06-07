Венедиктов* оспорит статус иноагента в суде

07 июня 2022 в 15:45 Размер текста - 17 +

Суд зарегистрировал иск Венедиктова, сообщили в инстанции Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бывший главный редактор ранее закрытой радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан СМИ-иноагентом) подал иск об оспаривании решения о его включении в реестр СМИ-иностранных агентов. Об этом сообщили в Черемушкинском суде Москвы. «Суд зарегистрировал иск Венедиктова А.А.* об оспаривании действий органов государственной власти», — сообщили РИА «Новости» в инстанции. К рассмотрению иск пока не принят, уточнили в суде. Минюст РФ признал Алексея Венедиктова СМИ, выполняющим функции иностранного агента 22 апреля. Журналист сразу же заявил о своем намерении оспорить данное решение. *Алексей Венедиктов — признан СМИ-иноагентом. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Бывший главный редактор ранее закрытой радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан СМИ-иноагентом) подал иск об оспаривании решения о его включении в реестр СМИ-иностранных агентов. Об этом сообщили в Черемушкинском суде Москвы. «Суд зарегистрировал иск Венедиктова А.А.* об оспаривании действий органов государственной власти», — сообщили РИА «Новости» в инстанции. К рассмотрению иск пока не принят, уточнили в суде. Минюст РФ признал Алексея Венедиктова СМИ, выполняющим функции иностранного агента 22 апреля. Журналист сразу же заявил о своем намерении оспорить данное решение. *Алексей Венедиктов — признан СМИ-иноагентом.