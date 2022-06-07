Венедиктов* оспорит статус иноагента в суде

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Заседание ЦИК по видеонаблюдению на выборах. Москва, портрет, венедиктов алексей
Суд зарегистрировал иск Венедиктова, сообщили в инстанции Фото:

Бывший главный редактор ранее закрытой радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан СМИ-иноагентом) подал иск об оспаривании решения о его включении в реестр СМИ-иностранных агентов. Об этом сообщили в Черемушкинском суде Москвы.

«Суд зарегистрировал иск Венедиктова А.А.* об оспаривании действий органов государственной власти», — сообщили РИА «Новости» в инстанции. К рассмотрению иск пока не принят, уточнили в суде.

Минюст РФ признал Алексея Венедиктова СМИ, выполняющим функции иностранного агента 22 апреля. Журналист сразу же заявил о своем намерении оспорить данное решение.

*Алексей Венедиктов — признан СМИ-иноагентом.

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Бывший главный редактор ранее закрытой радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан СМИ-иноагентом) подал иск об оспаривании решения о его включении в реестр СМИ-иностранных агентов. Об этом сообщили в Черемушкинском суде Москвы. «Суд зарегистрировал иск Венедиктова А.А.* об оспаривании действий органов государственной власти», — сообщили РИА «Новости» в инстанции. К рассмотрению иск пока не принят, уточнили в суде. Минюст РФ признал Алексея Венедиктова СМИ, выполняющим функции иностранного агента 22 апреля. Журналист сразу же заявил о своем намерении оспорить данное решение. *Алексей Венедиктов — признан СМИ-иноагентом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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