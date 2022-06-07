Вышел юбилейный выпуск шоу от ведущего Comedy Radio

08 июня 2022 в 01:31 Размер текста - 17 +

Шоу приблизилось к формату Late Night Фото: Анна Майорова © URA.RU В социальных сетях вышел юбилейный 150-й выпуск информационного-сатирического шоу «Известь» ведущего Comedy Radio Святослава Савченко. Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном руководством шоу. Документ имеется в распоряжении URA.RU. «Шоу выходит почти три года. За это время оно претерпело множество изменений. В этом году мы максимально приблизились к формату Late Night, как в декорациях, так и в наполнении программы. В этом сезоне у Саввы появилось несколько со-ведущих: очаровательная Екатерина Гончаренко, которая рассказывает про светские новости; Сергей Фомин, который отвечает за спортивные новости и Александр Пичуев, который ведет кулинарную рубрику. За эти годы у нас сложилась прекрасная команда, которая делает этот проект», — рассказал продюсер шоу Владимир Микулич. Ведущий шоу Савва Савченко отметил, что решение о возобновлении шоу на фоне всех событий в стране, принималось длительное время. Он рассказал, что «писали зрители о том, что им не хватает хороших новостей. Так и родился слоган этого сезона: „Лучик позитивных новостей даже в самые непростые времена“», — сказал ведущий. Также он отметил, что его команда старается давать зрителям те эмоции, которых многим сейчас не хватает. В юбилейном выпуске шоу «Известь» также рассказали о Национальной премии интернет-контента института Развития Интернета, которая прошла 2 июня на столичной площадке Music Media Dome. Ведущие Савва Савченко и Екатерина Гончаренко посетили это мероприятие. «На одной площадке собрались все лидеры индустрии: производители контента, главы медиахолдингов и продакшенов, блогеры и звезды шоу бизнеса», — отметила соведущая шоу Екатерина Гончаренко. Отмечается, что кроме новостных выпусков, в «Извести» выходят также интервью. «В целом за несколько лет программы в интервью принимали участие самые разные гости: Гарик Харламов, Вадим Галыгин, группа Градусы, Люся Чеботина, Niletto, Михаил Марфин, Валдис Пельш, Гавриил Гордеев, Марина Ким, Сарик Андреасян и многие другие», — поделился Савва. В июле на канале шоу «Известь» выйдет спин-офф проекта — «Известь. Китай». «Данный формат предполагает несколько выпусков, посвященных Китаю, местной традиции и культуре», — рассказали создатели шоу «Известь». Отмечается, что шоу представлено на всех крупных площадках страны: выпуски можно посмотреть ВКонтакте, RuTube и YouTube. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

В социальных сетях вышел юбилейный 150-й выпуск информационного-сатирического шоу «Известь» ведущего Comedy Radio Святослава Савченко. Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном руководством шоу. Документ имеется в распоряжении URA.RU. «Шоу выходит почти три года. За это время оно претерпело множество изменений. В этом году мы максимально приблизились к формату Late Night, как в декорациях, так и в наполнении программы. В этом сезоне у Саввы появилось несколько со-ведущих: очаровательная Екатерина Гончаренко, которая рассказывает про светские новости; Сергей Фомин, который отвечает за спортивные новости и Александр Пичуев, который ведет кулинарную рубрику. За эти годы у нас сложилась прекрасная команда, которая делает этот проект», — рассказал продюсер шоу Владимир Микулич. Ведущий шоу Савва Савченко отметил, что решение о возобновлении шоу на фоне всех событий в стране, принималось длительное время. Он рассказал, что «писали зрители о том, что им не хватает хороших новостей. Так и родился слоган этого сезона: „Лучик позитивных новостей даже в самые непростые времена“», — сказал ведущий. Также он отметил, что его команда старается давать зрителям те эмоции, которых многим сейчас не хватает. В юбилейном выпуске шоу «Известь» также рассказали о Национальной премии интернет-контента института Развития Интернета, которая прошла 2 июня на столичной площадке Music Media Dome. Ведущие Савва Савченко и Екатерина Гончаренко посетили это мероприятие. «На одной площадке собрались все лидеры индустрии: производители контента, главы медиахолдингов и продакшенов, блогеры и звезды шоу бизнеса», — отметила соведущая шоу Екатерина Гончаренко. Отмечается, что кроме новостных выпусков, в «Извести» выходят также интервью. «В целом за несколько лет программы в интервью принимали участие самые разные гости: Гарик Харламов, Вадим Галыгин, группа Градусы, Люся Чеботина, Niletto, Михаил Марфин, Валдис Пельш, Гавриил Гордеев, Марина Ким, Сарик Андреасян и многие другие», — поделился Савва. В июле на канале шоу «Известь» выйдет спин-офф проекта — «Известь. Китай». «Данный формат предполагает несколько выпусков, посвященных Китаю, местной традиции и культуре», — рассказали создатели шоу «Известь». Отмечается, что шоу представлено на всех крупных площадках страны: выпуски можно посмотреть ВКонтакте, RuTube и YouTube.