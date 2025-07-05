Володин напомнил об ответственности для помощников мошенников — дропперов

С 5 июля в России вступили в силу изменения, ужесточающие ответственность для дропперов — лиц, помогающих мошенникам выводить похищенные деньги. Согласно поправкам, до трех лет лишения свободы грозит тем, кто передает свою карту или доступ к счету третьим лицам из корыстных побуждений, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«В соответствии со вступившим в силу законом: до трех лет лишения свободы будет грозить клиенту банка, передавшему из корыстных побуждений свою карту или доступ к счету другому лицу или совершившему неправомерные операции по его указанию», — заявил Володин. Его слова опубликованы на сайте ГД.
При этом, по словам Володина, за приобретение чужой карты или доступа к счету для последующей передачи и совершения незаконных операций предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы и штраф. Он также отметил, что новые меры направлены на борьбу с кибермошенничеством и ограничат возможности преступников обналичивать украденные средства.
Ранее стало известно, что после вступления в силу закона о дропперах до двух миллионов граждан могут стать фигурантами уголовных дел, заявил замначальника следственного департамента МВД России Данил Филиппов. Он также предупредил о возможных последствиях для дропперов и призвал закрыть свои счета и прекратить передавать аккаунты. По его словам, МВД уже располагает данными о 30 тысячах предполагаемых дропперов благодаря сотрудничеству с Центробанком и готово оперативно реагировать после вступления закона в силу.
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