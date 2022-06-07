Сергей Безруков рассказал о первой связи с Екатеринбургом. Видео

08 июня 2022 в 10:40 Размер текста - 17 +

Теплые отношения с уральской столицей у Сергея Безрукова начались в 1993 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Первые театральные гастроли актера Сергея Безрукова прошли в 1993 году именно в Свердловске. Артист приезжал сюда вместе с театром «Табакерка». Здесь же получил первое письмо от поклонницы, поделился Безруков в интервью URA.RU. «С Екатеринбургом меня связывает моя актерская судьба, потому как самые первые театральные гастроли в моей жизни были в Свердловске в 1993 году. „Табакерка“ (театр имени Табакова — прим. ред.) привозила сюда свои премьеры. Я еще студент третьего курса школы-студии МХАТ, сюда приезжаю на первые свои гастроли в жизни и впервые получаю письмо от поклонницы. И она призналась [в письме]: „Вы такой… Ваши глаза я не могу забыть. Я, правда, уже замужем, мне уже 25 лет“. Я до сих пор помню это письмо. Там много что было написано», — поделился Безруков. Актер приехал в Екатеринбург на гастроли. Во Дворце молодежи покажут его постановку «Дядя Ваня». Также Безруков провел прослушивание среди актеров для отбора в свою мастерскую во Всероссийском государственном институте кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК). Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Первые театральные гастроли актера Сергея Безрукова прошли в 1993 году именно в Свердловске. Артист приезжал сюда вместе с театром «Табакерка». Здесь же получил первое письмо от поклонницы, поделился Безруков в интервью URA.RU. «С Екатеринбургом меня связывает моя актерская судьба, потому как самые первые театральные гастроли в моей жизни были в Свердловске в 1993 году. „Табакерка“ (театр имени Табакова — прим. ред.) привозила сюда свои премьеры. Я еще студент третьего курса школы-студии МХАТ, сюда приезжаю на первые свои гастроли в жизни и впервые получаю письмо от поклонницы. И она призналась [в письме]: „Вы такой… Ваши глаза я не могу забыть. Я, правда, уже замужем, мне уже 25 лет“. Я до сих пор помню это письмо. Там много что было написано», — поделился Безруков. Актер приехал в Екатеринбург на гастроли. Во Дворце молодежи покажут его постановку «Дядя Ваня». Также Безруков провел прослушивание среди актеров для отбора в свою мастерскую во Всероссийском государственном институте кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК).