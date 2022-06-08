Пермякам разрешат месяц ходить по проезжей части в центре города

Пермским автовладельцам рекомендовано заранее планировать маршрут объезда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из-за реконструкции улицы Попова в центре Перми жителям города в течение месяца разрешат передвигаться пешком по проезжей части. Движение автотранспорта там будет ограничено.

«С 13 июня до 13 июля будет ограничено движение транспорта по улице Попова на участке от улицы Петропавловской до улицы Ленина. Во время работ будет полностью закрыт тротуар, поэтому одна полоса дороги будет отдана для движения пешеходов», — написано на сайте администрации Перми.

В городском департаменте дорог пояснили URA.RU, что ограничение движения транспорта связано с реконструкцией объекта благоустройства. Выполнением работ займется ООО «ТехДорГрупп». Подрядчику поручено обеспечить расстановку соответствующих дорожных знаков.