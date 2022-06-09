Челябинцы выбрали территории для благоустройства

Обустроят семь общественных территорий-победителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэрия Челябинска подвела итоги голосования за объекты благоустройства на следующий год. Обустроят семь общественных территорий-победителей, сообщили URA RU в пресс-службе мэрии Челябинска.

«В Челябинской области на сайте по выбору объектов для благоустройства поучаствовали в процессе планирования благоустройства на своих территориях более 575 тысяч южноуральцев. Наш регион стал одним из лидеров по активности жителей», — сообщается на сайте мэрии.

В 2023 году в Челябинске благоустроят по одной территории в каждом районе города:

в Калининском — часть прогулочной зоны на улице Университетская Набережная;

в Курчатовском — прогулочную зону по проспекту Победы на участке от Солнечной до Молдавской;

в Ленинском — садово-парковый комплекс — объект культурного наследия регионального значения «Достопримечательное место „Монастырская заимка ‚Плодушка‘;

в Металлургическом — территорию на пересечении улиц Калмыкова и Черкасской;

в Советском — пройдет второй этап создания пешеходной зоны по улице Свободы на участке от проспекта Ленина до железнодорожного вокзала;

в Тракторозаводском — территорию по улице Южноуральская, 13;

в Центральном — сквер на ул. Смирных, 15а, 13а, 13б.

Голосование проходило с 15 апреля по 30 мая этого года нацпроекта «Жилье и городская среда». На данный момент разрабатывается проектно-сметная документации по территориям-лидерам.