Челябинцы выбрали территории для благоустройства

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Алексей Текслер осмотрел работы по благоустройству общественных пространств. Челябинск , сквер, парк, антипов сергей, текслер алексей, котова наталья
Обустроят семь общественных территорий-победителей Фото:

Мэрия Челябинска подвела итоги голосования за объекты благоустройства на следующий год. Обустроят семь общественных территорий-победителей, сообщили URA RU в пресс-службе мэрии Челябинска.

«В Челябинской области на сайте по выбору объектов для благоустройства поучаствовали в процессе планирования благоустройства на своих территориях более 575 тысяч южноуральцев. Наш регион стал одним из лидеров по активности жителей», — сообщается на сайте мэрии.

В 2023 году в Челябинске благоустроят по одной территории в каждом районе города:

  • в Калининском — часть прогулочной зоны на улице Университетская Набережная;
  • в Курчатовском — прогулочную зону по проспекту Победы на участке от Солнечной до Молдавской;
  • в Ленинском — садово-парковый комплекс — объект культурного наследия регионального значения «Достопримечательное место „Монастырская заимка ‚Плодушка‘;
  • в Металлургическом — территорию на пересечении улиц Калмыкова и Черкасской;
  • в Советском — пройдет второй этап создания пешеходной зоны по улице Свободы на участке от проспекта Ленина до железнодорожного вокзала;
  • в Тракторозаводском — территорию по улице Южноуральская, 13;
  • в Центральном — сквер на ул. Смирных, 15а, 13а, 13б.

Голосование проходило с 15 апреля по 30 мая этого года нацпроекта «Жилье и городская среда». На данный момент разрабатывается проектно-сметная документации по территориям-лидерам.

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Мэрия Челябинска подвела итоги голосования за объекты благоустройства на следующий год. Обустроят семь общественных территорий-победителей, сообщили URA RU в пресс-службе мэрии Челябинска. «В Челябинской области на сайте по выбору объектов для благоустройства поучаствовали в процессе планирования благоустройства на своих территориях более 575 тысяч южноуральцев. Наш регион стал одним из лидеров по активности жителей», — сообщается на сайте мэрии. В 2023 году в Челябинске благоустроят по одной территории в каждом районе города: Голосование проходило с 15 апреля по 30 мая этого года нацпроекта «Жилье и городская среда». На данный момент разрабатывается проектно-сметная документации по территориям-лидерам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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