В Челябинске женщина за рулем сбила на переходе ребенка

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Проверка водителей и пассажиров на соблюдение масочного режима. Челябинск, гаи, полиция, гибдд, дпс, дорога
ГИБДД выясняет обстоятельства ДТП с ребенком Фото:

В Челябинске вечером 9 июня женщина, находившаяся за рулем автомобиля Toyota сбила 8-летнего мальчика, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«ДТП произошло в 18.30 на улице Рязанской. Машина сбила 8-летнего мальчика, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. За рулем автомобиля находилась женщина 1971 года рождения», — пояснили в пресс-службе полицейского главка.

Обстоятельства ДТП выясняются. Мальчик доставлен в больницу. Скорую вызвали прохожие.

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В Челябинске вечером 9 июня женщина, находившаяся за рулем автомобиля Toyota сбила 8-летнего мальчика, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «ДТП произошло в 18.30 на улице Рязанской. Машина сбила 8-летнего мальчика, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. За рулем автомобиля находилась женщина 1971 года рождения», — пояснили в пресс-службе полицейского главка. Обстоятельства ДТП выясняются. Мальчик доставлен в больницу. Скорую вызвали прохожие.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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