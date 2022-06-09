В Челябинске женщина за рулем сбила на переходе ребенка

09 июня 2022 в 20:12 Размер текста - 17 +

ГИБДД выясняет обстоятельства ДТП с ребенком Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске вечером 9 июня женщина, находившаяся за рулем автомобиля Toyota сбила 8-летнего мальчика, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «ДТП произошло в 18.30 на улице Рязанской. Машина сбила 8-летнего мальчика, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. За рулем автомобиля находилась женщина 1971 года рождения», — пояснили в пресс-службе полицейского главка. Обстоятельства ДТП выясняются. Мальчик доставлен в больницу. Скорую вызвали прохожие. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

В Челябинске вечером 9 июня женщина, находившаяся за рулем автомобиля Toyota сбила 8-летнего мальчика, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «ДТП произошло в 18.30 на улице Рязанской. Машина сбила 8-летнего мальчика, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. За рулем автомобиля находилась женщина 1971 года рождения», — пояснили в пресс-службе полицейского главка. Обстоятельства ДТП выясняются. Мальчик доставлен в больницу. Скорую вызвали прохожие.