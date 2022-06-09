В Челябинске женщина за рулем сбила на переходе ребенка

ГИБДД выясняет обстоятельства ДТП с ребенком
В Челябинске вечером 9 июня женщина, находившаяся за рулем автомобиля Toyota сбила 8-летнего мальчика, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«ДТП произошло в 18.30 на улице Рязанской. Машина сбила 8-летнего мальчика, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. За рулем автомобиля находилась женщина 1971 года рождения», — пояснили в пресс-службе полицейского главка.
Обстоятельства ДТП выясняются. Мальчик доставлен в больницу. Скорую вызвали прохожие.
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