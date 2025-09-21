21 сентября 2025

Марсель уходит под воду: во Франции началось масштабное наводнение

На юге Франции в Марселе произошло масштабное наводнение из-за сильного шторма. Об этом сообщает пресс-служба пожарной службы департамента Буш-дю-Рон.

«Во Франции наводнение смывает улицы. О наводнении в Буш-дю-Рон, особенно в Марселе, из-за сильного шторма», — говорится в сообщении пресс-службы. Заявление передает Infos Franse. Представители службы уточнили, что ситуация остается напряженной, а экстренные бригады работают на пределе возможностей.

Марсель уже сталкивался с напряженной ситуацией в последние недели из-за массовых протестов против политики жесткой экономии, в которых участвовали, в том числе, и пожарные, недовольные сокращением финансирования муниципальных служб. Эти протесты сопровождались перебоями в работе транспорта и энергетики, а также блокировками предприятий. Новое наводнение усугубило нагрузку на экстренные службы, которые и так работают в условиях ограниченных ресурсов.

