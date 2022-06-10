В России обновилось приложение McDonald’s. Скрины

10 июня 2022 в 12:55 Размер текста - 17 +

В приложении McDonald’s теперь новый логотип Фото: Александр Ельчищев © URA.RU В России обновилось приложение McDonald’s — теперь оно называется «Мой бургер». Логотип приложения также изменили. Приложение McDonald’s в Google Play и App Store теперь называется «Мой бургер». При оформлении доставки появляется уникальный слоган: «Мы доставляем то, что ты любишь». Меню в приложении почти не изменилось. В приложении вновь решили изменить логотип компании. Это произошло после того, как люди в социальных сетях раскритиковали логотип нового McDonald’s. Ранее компания McDonald’s подтвердила, что уходит с российского рынка после 32 лет работы, пишет RT. Первые 15 ресторанов нового McDonald’s откроются в Москве и Подмосковье 12 июня, пишет «Национальная служба новостей». В обновленном приложении нет нового логотипа скриншот страницы приложения в Google Play Store В меню пока осталась позиция «Биг Тейсти», которую ранее обещали убрать скриншот страницы приложения в Google Play Store Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

В России обновилось приложение McDonald’s — теперь оно называется «Мой бургер». Логотип приложения также изменили. Приложение McDonald’s в Google Play и App Store теперь называется «Мой бургер». При оформлении доставки появляется уникальный слоган: «Мы доставляем то, что ты любишь». Меню в приложении почти не изменилось. В приложении вновь решили изменить логотип компании. Это произошло после того, как люди в социальных сетях раскритиковали логотип нового McDonald’s. Ранее компания McDonald’s подтвердила, что уходит с российского рынка после 32 лет работы, пишет RT. Первые 15 ресторанов нового McDonald’s откроются в Москве и Подмосковье 12 июня, пишет «Национальная служба новостей».