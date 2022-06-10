В России обновилось приложение McDonald’s. Скрины

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Закрыли McDonald's на площади 1905 года. Екатеринбург, круглосуточно, фастфуд, макдоналдс, питание
В приложении McDonald’s теперь новый логотип Фото:

В России обновилось приложение McDonald’s — теперь оно называется «Мой бургер». Логотип приложения также изменили.

Приложение McDonald’s в Google Play и App Store теперь называется «Мой бургер». При оформлении доставки появляется уникальный слоган: «Мы доставляем то, что ты любишь». Меню в приложении почти не изменилось.

В приложении вновь решили изменить логотип компании. Это произошло после того, как люди в социальных сетях раскритиковали логотип нового McDonald’s.

Ранее компания McDonald’s подтвердила, что уходит с российского рынка после 32 лет работы, пишет RT. Первые 15 ресторанов нового McDonald’s откроются в Москве и Подмосковье 12 июня, пишет «Национальная служба новостей».

В обновленном приложении нет нового логотипа
В меню пока осталась позиция «Биг Тейсти», которую ранее обещали убрать

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В России обновилось приложение McDonald’s — теперь оно называется «Мой бургер». Логотип приложения также изменили. Приложение McDonald’s в Google Play и App Store теперь называется «Мой бургер». При оформлении доставки появляется уникальный слоган: «Мы доставляем то, что ты любишь». Меню в приложении почти не изменилось. В приложении вновь решили изменить логотип компании. Это произошло после того, как люди в социальных сетях раскритиковали логотип нового McDonald’s. Ранее компания McDonald’s подтвердила, что уходит с российского рынка после 32 лет работы, пишет RT. Первые 15 ресторанов нового McDonald’s откроются в Москве и Подмосковье 12 июня, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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