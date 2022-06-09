У McDonald’s будет новый логотип
Пользователи социальных сетей разнесли новый логотип бургерной McDonald’s. По мнению пользователей, дизайн логотипа выглядит странно.
«На нем будут изображены главные символы ресторана: две палочки картошки-фри желтого цвета и бургер — желто-оранжевого. В пресс-службе добавили, что логотип расположен на зеленом фоне, что символизирует качество продукции и обслуживания, к которому привыкли гости», — сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу McDonald’s.
Новый логотип McDonald’s
Пользователи обсуждают цвет логотипа
Кто-то считает, что новый логотип украли у украинской заправки
Пользователи шутят об изображении на логотипе
Пользователям не нравится новый логотип
Кто-то связывает логотип с футболом
Больше всего пользователей не устраивает зеленый цвет логотипа
Есть и те, кто нейтрально воспринял новый логотип
Ранее компания McDonald’s подтвердила, что уходит с российского рынка после 32 лет работы, пишет RT. Первые 15 ресторанов нового McDonald’s откроются в Москве и Подмосковье 12 июня, пишет «Национальная служба новостей».
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