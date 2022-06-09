У McDonald’s будет новый логотип Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Пользователи социальных сетей разнесли новый логотип бургерной McDonald’s. По мнению пользователей, дизайн логотипа выглядит странно.

«На нем будут изображены главные символы ресторана: две палочки картошки-фри желтого цвета и бургер — желто-оранжевого. В пресс-службе добавили, что логотип расположен на зеленом фоне, что символизирует качество продукции и обслуживания, к которому привыкли гости», — сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу McDonald’s.

Новый логотип McDonald’s Фото: пресс-служба McDonald’s

Пользователи обсуждают цвет логотипа Фото: скрин Telegram

Кто-то считает, что новый логотип украли у украинской заправки Фото: скрин Telegram

Пользователи шутят об изображении на логотипе Фото: скрин Telegram

Пользователям не нравится новый логотип Фото: скрин Telegram

Кто-то связывает логотип с футболом Фото: скрин Telegram

Больше всего пользователей не устраивает зеленый цвет логотипа Фото: скрин Telegram

Есть и те, кто нейтрально воспринял новый логотип скриншот ВКонтакте

Ранее компания McDonald’s подтвердила, что уходит с российского рынка после 32 лет работы, пишет RT. Первые 15 ресторанов нового McDonald’s откроются в Москве и Подмосковье 12 июня, пишет «Национальная служба новостей».