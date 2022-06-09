В соцсетях разнесли логотип нового McDonald’s. «Котлетка из булок выпала»

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Закрыли McDonald's на площади 1905 года. Екатеринбург, круглосуточно, фастфуд, макдоналдс, питание
У McDonald’s будет новый логотип Фото:

Пользователи социальных сетей разнесли новый логотип бургерной McDonald’s. По мнению пользователей, дизайн логотипа выглядит странно.

«На нем будут изображены главные символы ресторана: две палочки картошки-фри желтого цвета и бургер — желто-оранжевого. В пресс-службе добавили, что логотип расположен на зеленом фоне, что символизирует качество продукции и обслуживания, к которому привыкли гости», — сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу McDonald’s.

Новый логотип McDonald’s
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Пользователи обсуждают цвет логотипа
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Кто-то считает, что новый логотип украли у украинской заправки
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Пользователи шутят об изображении на логотипе
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Пользователям не нравится новый логотип
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Кто-то связывает логотип с футболом
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Больше всего пользователей не устраивает зеленый цвет логотипа
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Есть и те, кто нейтрально воспринял новый логотип

Ранее компания McDonald’s подтвердила, что уходит с российского рынка после 32 лет работы, пишет RT. Первые 15 ресторанов нового McDonald’s откроются в Москве и Подмосковье 12 июня, пишет «Национальная служба новостей».

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Пользователи социальных сетей разнесли новый логотип бургерной McDonald’s. По мнению пользователей, дизайн логотипа выглядит странно. «На нем будут изображены главные символы ресторана: две палочки картошки-фри желтого цвета и бургер — желто-оранжевого. В пресс-службе добавили, что логотип расположен на зеленом фоне, что символизирует качество продукции и обслуживания, к которому привыкли гости», — сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу McDonald’s. Ранее компания McDonald’s подтвердила, что уходит с российского рынка после 32 лет работы, пишет RT. Первые 15 ресторанов нового McDonald’s откроются в Москве и Подмосковье 12 июня, пишет «Национальная служба новостей».
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