Пермяков накормят праздничным обедом с «царь-сковороды». Видео

12 июня 2022 в 15:23 Размер текста - 17 +

В Перми готовят бесплатный обед для горожан в честь Дня города Сергей Русанов © URA.RU На гастрономическом празднике, проходящем в День города на эспланаде Перми, кулинары приступили к приготовлению бесплатного блюда для горожан. Кашу с курицей приготовят на «царь-сковороде». О процессе приготовления пиши сообщил собственный корреспондент URA.RU. Уникальная утварь диаметром 2,61 м и высотой 1 м поможет поварам приготовить порядка 2,5 тысяч порций каши с курицей, которой угостят всех желающих. Гигантскую сковороду изготовили на «Мотовилихинских заводах» под патронажем краевого министерства промышленности. Гастрономический фестиваль проводят в честь дня города. Десятки поваров заманивают посетителей фестиваля запахами и красиво оформленными блюдами. Блюда на гриле, шашлыки, барбекю, каши и десятки других кулинарных наименований предлагаются гостям фестиваля на пробу. Также на фестивале повара состязаются в приготовлении шашлыка из свиной шеи. После этого для гостей мероприятия пройдут мастер-классы, в ходе которых пермяков научат готовить блюда на открытом огне. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми горожане собрались на концерт под дождем. Певица Валерия выступила для пермяков в честь Дня города. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

На гастрономическом празднике, проходящем в День города на эспланаде Перми, кулинары приступили к приготовлению бесплатного блюда для горожан. Кашу с курицей приготовят на «царь-сковороде». О процессе приготовления пиши сообщил собственный корреспондент URA.RU. Уникальная утварь диаметром 2,61 м и высотой 1 м поможет поварам приготовить порядка 2,5 тысяч порций каши с курицей, которой угостят всех желающих. Гигантскую сковороду изготовили на «Мотовилихинских заводах» под патронажем краевого министерства промышленности. Гастрономический фестиваль проводят в честь дня города. Десятки поваров заманивают посетителей фестиваля запахами и красиво оформленными блюдами. Блюда на гриле, шашлыки, барбекю, каши и десятки других кулинарных наименований предлагаются гостям фестиваля на пробу. Также на фестивале повара состязаются в приготовлении шашлыка из свиной шеи. После этого для гостей мероприятия пройдут мастер-классы, в ходе которых пермяков научат готовить блюда на открытом огне. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми горожане собрались на концерт под дождем. Певица Валерия выступила для пермяков в честь Дня города.