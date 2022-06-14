Еврокомиссар: ЕС отрицает угрозу возникновения глобального голода

Войцеховский: «Импорт с Украины до сих пор даже больше, чем в предыдущие годы» Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Европейский Союз не видит угрозы своей продовольственной безопасности из-за ситуации с зерном на Украине. Такое заявление сделал комиссар ЕС по сельскому хозяйству Януш Войцеховский.

«К счастью, мы не видим прямой угрозы [продовольственной безопасности] на европейских рынках. Основную проблему на них составляет кукуруза, которую мы импортируем с Украины. Она важна для производства кормов в Европе. Но импорт с Украины до сих пор даже больше, чем в предыдущие годы», — сказал Войцеховский на пресс-конференции по итогам заседания совета ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству. Трансляция велась на сайте совета ЕС.

Ранее министр экономического развития Германии Свенья Шульце заявила, что миру грозит самый сильный со времен Второй мировой войны голод. По ее мнению, усугубить ситуацию может конфликт на Украине. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Пермского края Андрей Климов отметил, что виновниками грядущего продовольственного кризиса в мире являются сами страны Запада. «Предпосылки к продовольственному кризису были созданы Западом несколько лет назад», — подчеркнул сенатор.