Сенатор Климов назвал виновников будущего голода в Европе

31 мая 2022 в 15:47 Размер текста - 17 +

Страны Запада сами создали предпосылки к продовольственному кризису, отметил Андрей Климов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Виновниками грядущего продовольственного кризиса в мире являются сами страны Запада. Предпосылки к голоду возникли еще несколько лет назад, задолго до начала спецоперации России на Украине. Об этом в беседе с URA.RU заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Пермского края Андрей Климов. «Грядущий голод в Европе и развивающихся странах никакого отношения к специальной военной операции на Украине не имеет и иметь не может. Предпосылки к продовольственному кризису были созданы Западом заранее, несколько лет назад. Сейчас идет обострение ситуации, и эта публика, видя, что находится в тупике, начинает активно переводить стрелки на нас. Я об этом предупреждал еще в декабре. И те люди, которые об этом кричат, клеймят нас, явно сами голодать не будут, резервы наверняка у них под рукой», — объяснил Андрей Климов. Сенатор подчеркнул, что продовольственный кризис в большей степени коснется незащищенных слоев населения. «Реальный голод может испытать низкооплачиваемая категория граждан на Западе, а особенно те, кто проживает в развивающихся странах. По нашим оценкам это минимум 100 миллионов человек. И я не исключаю, что эта толпа рванет в ЕС. Они это понимают и заранее ищут виноватых. И ими будем мы по определению, потому что все, что у них не получается, все, что срывается, обязательно идет с клеймом „сделано в РФ“», — подчеркнул Климов. Ранее министр экономического развития Германии Свенья Шульце заявила, что миру грозит самый сильный, со времен Второй мировой войны, голод. По ее мнению, усугубить ситуацию может конфликт на Украине. Великобритания планировала направить военные корабли в Черное море, чтобы прорвать якобы российскую блокаду грузовых судов, перевозящих украинское зерно. Однако Россия неоднократно сообщала, что этому не препятствует. Грузоперевозки опасны из-за дрейфующих мин, установленных украинской стороной. Россия ежедневно открывает гуманитарные коридоры для выхода иностранных судов из заблокированных портов на Черном и Азовском морях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Виновниками грядущего продовольственного кризиса в мире являются сами страны Запада. Предпосылки к голоду возникли еще несколько лет назад, задолго до начала спецоперации России на Украине. Об этом в беседе с URA.RU заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Пермского края Андрей Климов. «Грядущий голод в Европе и развивающихся странах никакого отношения к специальной военной операции на Украине не имеет и иметь не может. Предпосылки к продовольственному кризису были созданы Западом заранее, несколько лет назад. Сейчас идет обострение ситуации, и эта публика, видя, что находится в тупике, начинает активно переводить стрелки на нас. Я об этом предупреждал еще в декабре. И те люди, которые об этом кричат, клеймят нас, явно сами голодать не будут, резервы наверняка у них под рукой», — объяснил Андрей Климов. Сенатор подчеркнул, что продовольственный кризис в большей степени коснется незащищенных слоев населения. «Реальный голод может испытать низкооплачиваемая категория граждан на Западе, а особенно те, кто проживает в развивающихся странах. По нашим оценкам это минимум 100 миллионов человек. И я не исключаю, что эта толпа рванет в ЕС. Они это понимают и заранее ищут виноватых. И ими будем мы по определению, потому что все, что у них не получается, все, что срывается, обязательно идет с клеймом „сделано в РФ“», — подчеркнул Климов. Ранее министр экономического развития Германии Свенья Шульце заявила, что миру грозит самый сильный, со времен Второй мировой войны, голод. По ее мнению, усугубить ситуацию может конфликт на Украине. Великобритания планировала направить военные корабли в Черное море, чтобы прорвать якобы российскую блокаду грузовых судов, перевозящих украинское зерно. Однако Россия неоднократно сообщала, что этому не препятствует. Грузоперевозки опасны из-за дрейфующих мин, установленных украинской стороной. Россия ежедневно открывает гуманитарные коридоры для выхода иностранных судов из заблокированных портов на Черном и Азовском морях.