В Троицке школьники устроили поножовщину на День города

В драке пострадал восьмиклассник Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Школьник из Троицка (Челябинская область) получил ножевое ранение в драке со сверстником во время празднования Дня города 11 июня. Пострадавший восьмиклассник находится в больнице, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Девятиклассник из Челябинска приехал на празднование Дня города в Троицк. У него произошел конфликт из-за девушки со сверстником. В ходе ссоры он ударил оппонента ножом», — рассказал источник.

Юношу задержали, ранее он проблем с законом не имел. Ему 16 лет. Жизни пострадавшего юноши угрозы нет. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия»). В пресс-службе Следственного управления СК России по области информацию пока не комментируют.

Обновлено 14 июня 2022 года в 18:30

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в ситуацию вмешались находившиеся неподалеку сотрудники полиции, которые оперативно прибыли на место происшествия, услышав крики. Для оказания медицинской помощи пострадавшему незамедлительно была вызвана бригада скорой помощи. Второго юношу задержали и доставили в отдел полиции.