Автомобили вместо топлива используют солнечный свет Фото: Размик Закарян © URA.RU

Пермяк Владислав Некрасов на «Циклопе» лидирует в гонке самодельных солнцемобилей, которая проходит в Казахстане. Участник соревнований рассказал, что кроме него за первое место борются еще 7 разных машин.

«Я сейчас нахожусь между Уральском и Актобе. Это у нас первый этап, второй, самый длинный — до Шымкента, потом уже финиш на конечной точке в Алмате. Последний этап самый сложный из-за гористой местности, возможно, мы всем там и повылетаем из гонки», — рассказал пермский участник Владимир Некрасов корреспонденту URA.RU.

Над своим солнцемобилем «Циклопом» Некрасов работал почти полгода. Большую часть работ удалось сделать самостоятельно, в некоторых моментах помогал друг. На машину тратил свои личные сбережения, донатами помогали подписчики соцсетей. Гонщик и его подписчики в соцсетях верят в победу «Циклопа». «Во имя Николы Теслы, езжайте аккуратно. Трасса — это очень опасно», — переживает подписчик. «Красава! Так держать! Победа за тобой. 7 градусов ночью, это плохо конечно. Бодрячком», — поддерживает другой.