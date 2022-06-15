Властям удалось сэкономить на 300-летии Перми

Деньги удастся сэкономить на изготовлении юбилейных наград Фото: Алексей Гущин © URA.RU

новость из сюжета 300-летие Перми

Юбилейные медали и памятные знаки, которые будут вручаться отличившимся пермякам в честь 300-летия города, обойдутся бюджету дешевле чем планировалось. Как следует из конкурсной документации, два участника аукциона снизили стоимость работ. Власти были готовы заплатить 5,3 млн рублей, но потенциальные подрядчики предложили изготовить награды за 5,1 и 4,8 млн.

«Информация о торгах. Номер заявки 1 — 4 841 797,50 млн рублей; номер заявки 2 — 5 110 786,25 рублей», — указано в карточке на портале ЕИС «Закупки». В ближайшее время комиссия должна определить победителя тендера.

Ранее URA.RU рассказывало, что к 300-летию Перми жителям вручат юбилейные медали и знаки за вклад в развитие региона. Всего планируется изготовить 800 памятных наград.