15 июня 2022

Номер трамвая в Челябинске будет виден за несколько кварталов. Скрин

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Алексей Текслер в трамвайном депо №1. Челябинск, сборочный цех, трамвай
Цветовой код расположат по обе стороны от табло Фото:

Маршрутам челябинских трамваев присвоят разноцветные коды. Теперь их номер будет виден за несколько остановок. Об этом рассказали в отделе общественного транспорта мэрии Челябинска.

«Каждому трамвайному маршруту присвоен свой цветовой код — софитные огни. Теперь, зная комбинацию цветов нужных маршрутов, определить номер приближающегося трамвая можно издалека. Его видно за несколько остановок», — уточнили в официальном Telegram-канале ведомства.

15 июня в Челябинск из Усть-Катава поступил первый из 30 новеньких трамваев. В общей сложности обновление трамвайного парка Челябинска предполагает поставку почти 80 вагонов.

Софиты будут видны по бокам табло
Идентификация маршрута трамвая по приближающимся софитам займет долю секунды. Главное — запомните код своего маршрута.

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Маршрутам челябинских трамваев присвоят разноцветные коды. Теперь их номер будет виден за несколько остановок. Об этом рассказали в отделе общественного транспорта мэрии Челябинска. «Каждому трамвайному маршруту присвоен свой цветовой код — софитные огни. Теперь, зная комбинацию цветов нужных маршрутов, определить номер приближающегося трамвая можно издалека. Его видно за несколько остановок», — уточнили в официальном Telegram-канале ведомства. 15 июня в Челябинск из Усть-Катава поступил первый из 30 новеньких трамваев. В общей сложности обновление трамвайного парка Челябинска предполагает поставку почти 80 вагонов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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