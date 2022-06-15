Цветовой код расположат по обе стороны от табло Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Маршрутам челябинских трамваев присвоят разноцветные коды. Теперь их номер будет виден за несколько остановок. Об этом рассказали в отделе общественного транспорта мэрии Челябинска.

«Каждому трамвайному маршруту присвоен свой цветовой код — софитные огни. Теперь, зная комбинацию цветов нужных маршрутов, определить номер приближающегося трамвая можно издалека. Его видно за несколько остановок», — уточнили в официальном Telegram-канале ведомства.

15 июня в Челябинск из Усть-Катава поступил первый из 30 новеньких трамваев. В общей сложности обновление трамвайного парка Челябинска предполагает поставку почти 80 вагонов.

Софиты будут видны по бокам табло Telegram-канал «Челябинский общественный транспорт»

Идентификация маршрута трамвая по приближающимся софитам займет долю секунды. Главное — запомните код своего маршрута. Telegram-канал «Челябинский общественный транспорт»