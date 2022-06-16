Губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила подчиненным разобраться с проблемами УСК Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова посетила с тайной инспекцией универсальный спортивный комплекс в Ханты-Мансийске, на состояние которого ей пожаловались родители юных спортсменов. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте Югры.

«Губернатор [Югры Наталья Комарова] заехала на этот объект без предварительного оповещения. Это случилось еще до того, как она улетела на Петербургский международный экономический форум. Поводом стали многочисленные жалобы родителей юных спортсменов, которые там занимаются, на состояние спорткомплекса. В тот день как раз шли дожди, и глава региона сама увидела, как подтекает кровля. Естественно, губернатор была крайне недовольна и поручила разобраться с этой проблемой. Объект сдали осенью 2021 года, а претензий к его качеству до сих пор очень много. Генеральным застройщиком УСК являлся фонд развития Югры, и он взаимодействует с подрядчиком по гарантийному обслуживанию», -сообщил инсайдер.

Директор фонда развития Югры Сергей Афанасьев в разговоре с URA.RU заявил, что у него нет информации о проблемах с кровлей универсального спортивного комплекса. «Сейчас обслуживающей организацией является „Юграмегаспорт“. Лучше вам обратиться туда», — прокомментировал Афанасьев. В приемной «Юграмегаспорт» не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. Заместитель директора учреждения по обслуживанию и эксплуатации Владимир Романов сообщил, что только вышел из отпуска и не владеет информацией.

Ранее URA.RU уже сообщало, что к техническому состоянию спорткомплекса возникло много вопросов после его ввода в эксплуатацию. Стоимость объекта составила около двух млрд рублей. Изначально на его площадке планировалось проводить мероприятия Шахматной Олимпиады.

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