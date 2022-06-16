ФСБ нашла коррупционера на челябинской «дочке» Роскосмоса

На взятках попался один из руководителей подразделений завода Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следственный комитет возбудил уголовные дела о получении взяток в отношении бывшего начальника цеха Усть-Катавского вагоностроительного завода (УКВЗ), входящего в структуру Роскосмоса. Преступление выявили сотрудники УФСБ по Челябинской области, рассказал источник URА.RU в правоохранительных органах.

«В период с 2017 по 2021 год начальник цеха № 7 получил более 500 тыс. рублей от представителя коммерческой организации из Набережных Челнов за заключение контрактов и общее покровительство. С завода подозреваемый уволен, он входил в группу сотрудников завода, которую изобличили в коррупции еще осенью 2021 года. Сейчас выявлены новые эпизоды преступной деятельности», — рассказал источник.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Дает признательные показания. Деньги он получал двумя траншами на банковский счет.

Коллеги подозреваемого были задержаны в сентябре 2021 года. В период 2017 и до начала 2021 года подозреваемые получали взятки от представителей коммерсантов за общее покровительство при исполнении контрактов, поставку продукции по заниженной стоимости путем внесения в договорную документацию недостоверных сведений. Причиненный ущерб составил более 1,5 млн рублей.