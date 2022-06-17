Фигуранту дела о подготовке терактов в РФ дали пожизненный срок

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В октябре 2017 фигурант планировал провести теракты у Кремля, а также около зданий Минобороны, Минюста и ФСБ Фото:

Член ИГ (запрещенная в РФ организация) Тоджиддин Назаров приговорен к пожизненному сроку за попытку организовать теракты рядом с Кремлем и зданиями российских силовых ведомств. Вердикт вынес российский суд.

«Летом 2017 Назаров собирался провести теракты в торговых точках Москвы, но ФСБ пресекла их. Кроме того, в октябре 2017 планировал провести теракты у Кремля, а также около зданий Минобороны, Минюста и ФСБ», — передает РИА «Новости».

Как также сообщается в следствии, Назаров в 2014 полетел в Сирию, где взял псевдоним Абу Усама Нараки. Там он и вступил в ИГ.

Ранее в Ростовской области задержали подростка, который подозревается в подготовке терактов в учебных заведениях. Задержанный, по информации силовиков, исполнял приказы СБУ.

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Член ИГ (запрещенная в РФ организация) Тоджиддин Назаров приговорен к пожизненному сроку за попытку организовать теракты рядом с Кремлем и зданиями российских силовых ведомств. Вердикт вынес российский суд. «Летом 2017 Назаров собирался провести теракты в торговых точках Москвы, но ФСБ пресекла их. Кроме того, в октябре 2017 планировал провести теракты у Кремля, а также около зданий Минобороны, Минюста и ФСБ», — передает РИА «Новости». Как также сообщается в следствии, Назаров в 2014 полетел в Сирию, где взял псевдоним Абу Усама Нараки. Там он и вступил в ИГ. Ранее в Ростовской области задержали подростка, который подозревается в подготовке терактов в учебных заведениях. Задержанный, по информации силовиков, исполнял приказы СБУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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