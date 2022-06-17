Член ИГ (запрещенная в РФ организация) Тоджиддин Назаров приговорен к пожизненному сроку за попытку организовать теракты рядом с Кремлем и зданиями российских силовых ведомств. Вердикт вынес российский суд.
«Летом 2017 Назаров собирался провести теракты в торговых точках Москвы, но ФСБ пресекла их. Кроме того, в октябре 2017 планировал провести теракты у Кремля, а также около зданий Минобороны, Минюста и ФСБ», — передает РИА «Новости».
Как также сообщается в следствии, Назаров в 2014 полетел в Сирию, где взял псевдоним Абу Усама Нараки. Там он и вступил в ИГ.
Ранее в Ростовской области задержали подростка, который подозревается в подготовке терактов в учебных заведениях. Задержанный, по информации силовиков, исполнял приказы СБУ.
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Член ИГ (запрещенная в РФ организация) Тоджиддин Назаров приговорен к пожизненному сроку за попытку организовать теракты рядом с Кремлем и зданиями российских силовых ведомств. Вердикт вынес российский суд. «Летом 2017 Назаров собирался провести теракты в торговых точках Москвы, но ФСБ пресекла их. Кроме того, в октябре 2017 планировал провести теракты у Кремля, а также около зданий Минобороны, Минюста и ФСБ», — передает РИА «Новости». Как также сообщается в следствии, Назаров в 2014 полетел в Сирию, где взял псевдоним Абу Усама Нараки. Там он и вступил в ИГ. Ранее в Ростовской области задержали подростка, который подозревается в подготовке терактов в учебных заведениях. Задержанный, по информации силовиков, исполнял приказы СБУ.