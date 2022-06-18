18 июня 2022
17 июня 2022

Жителей Магнитогорска напугала змея. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рыбовод Лопатин ООО ЮРПартнер Челябинск, змея, уж аркадий
В Магнитогорске змея проползла по асфальту и попала на видео (фото из архива) Фото:

В Магнитогорске Челябинской области местных жителей напугала змея, которая ползла по асфальту. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях, выложив соответствующее видео.

«В городе орудует змея, смотрите под ноги», — сообщили в паблике «Черное&Белое Магнитогорск. Автор видео отметил, что «просто ошалеть можно», увидев змею в городской черте.

Местные жители в комментариях определили, что это обыкновенный уж, он не опасен и не ядовит. Людям посоветовали не преследовать пресмыкающееся, а дать ему спокойно уползти.

«Вот классное чувство самосохранения у автора видео. Змея от него улепетывает, он не знает, что это за змея, но все равно упорно идет за ней», — смеется в комментариях Машечка Mashulka-simpapulka.

Другие жители благодарят автора за предупреждение. Они переживают, что змея может напугать ребенка или даже взрослого.

«Вот для кого-то это смешно, а есть люди, которые боятся змей, и не важно, опасная она или нет. С одной стороны, автор показал, что в городе появились змеи, с другой стороны, это глупо — преследовать ужа», — отметила другая местная жительница Елена Самбукова.

Ранее жителей Миасса удивил козел, который бродил по центру города и щипал цветы на клумбах. А в Озерске и Магнитогорске по городским улицам ходили потерявшиеся свиньи.

Уж прополз мимо машин и скрылся в зарослях травы

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В Магнитогорске Челябинской области местных жителей напугала змея, которая ползла по асфальту. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях, выложив соответствующее видео. «В городе орудует змея, смотрите под ноги», — сообщили в паблике «Черное&Белое Магнитогорск. Автор видео отметил, что «просто ошалеть можно», увидев змею в городской черте. Местные жители в комментариях определили, что это обыкновенный уж, он не опасен и не ядовит. Людям посоветовали не преследовать пресмыкающееся, а дать ему спокойно уползти. «Вот классное чувство самосохранения у автора видео. Змея от него улепетывает, он не знает, что это за змея, но все равно упорно идет за ней», — смеется в комментариях Машечка Mashulka-simpapulka. Другие жители благодарят автора за предупреждение. Они переживают, что змея может напугать ребенка или даже взрослого. «Вот для кого-то это смешно, а есть люди, которые боятся змей, и не важно, опасная она или нет. С одной стороны, автор показал, что в городе появились змеи, с другой стороны, это глупо — преследовать ужа», — отметила другая местная жительница Елена Самбукова. Ранее жителей Миасса удивил козел, который бродил по центру города и щипал цветы на клумбах. А в Озерске и Магнитогорске по городским улицам ходили потерявшиеся свиньи.
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