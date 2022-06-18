На конкурс было подано 470 тысяч фотографий из 174 стран мира Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

По результатам ежегодного международного конкурса 35AWARDS фото «Приют на скале» пермяка Александра Чазова вошло в лучшие 35 работ 3-го этапа в номинации «пейзаж — ночь». В общей сложности на фотопремию было подано 470 тысяч фотографий из 174 стран мира, сообщается на сайте конкурса.

«Приятно, но совершенствоваться еще нужно. И можно это делать бесконечно. Есть к чему стремиться. Задумок творческих куча, вот со временем и возможностями сложнее», — поделился пермяк на своей странице в соцсети ВКонтакте.

Фото «Приют на скале» было опубликовано на его странице год назад. Оно сделано на Усьвинских столбах — в уникальном памятнике природы Пермского края. Это комплекс скал, вытянувшихся вдоль берега реки Усьва. Их высота более ста метров. Они начали формироваться в Пермский период, приблизительно 200-300 миллионов лет назад. Центральная часть всего природного памятника — Чертов палец. Конкретно его и запечатлел Александр Чазов.

Отметим, что 35AWARDS — крупная международная премия, где особое внимание уделяют системе голосования в 3 этапа, на каждом из которых ужесточаются критерии отбора. В задачи премии входит поиск 100 лучших работ года в различных номинациях. Все фотографии оцениваются анонимно. Призовой фонд премии 2022 года составит почти миллион долларов.

«Приют на скале» вошла в лучшие 35 работ в номинации «пейзаж — ночь» Александр Чазов