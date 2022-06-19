Шольц предложил упростить правила вступления в ЕС

19 июня 2022 в 21:45 Размер текста - 17 +

Олаф Шольц обсудит новые правила вступления в ЕС на ближайшем саммите блока Фото: Bundesregierung\Kugler Евросоюз должен облегчить правила для вступления в него новых стран. С такой инициативой выступил канцлер Германии Олаф Шольц. Он пообещал поднять этот вопрос на ближайшем саммите ЕС. «Европейский Союз должен облегчить вступление новых членов. Для этого необходимо модернизировать свои структуры и процессы принятия решений. Невозможно решить все, что принято единогласно сегодня, единогласно в будущем», — сказал Шольц в интервью немецкому агентству dpa. Ранее Еврокомиссия выдвинула ряд жестких требований к Украине, которая претендует на статус кандидата в ЕС. В Кремле заявили, что будут с повышенным вниманием следить за этой ситуацией, пишет VSE42.ru. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не против вступления Украины в ЕС. Однако глава государства подчеркнул, что Евросоюз потерял политический суверенитет, сообщают « Невские новости ». Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что вступление в ЕС сразу нескольких новых стран требует серьезной реформы объединения, пишет RT. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Евросоюз должен облегчить правила для вступления в него новых стран. С такой инициативой выступил канцлер Германии Олаф Шольц. Он пообещал поднять этот вопрос на ближайшем саммите ЕС. «Европейский Союз должен облегчить вступление новых членов. Для этого необходимо модернизировать свои структуры и процессы принятия решений. Невозможно решить все, что принято единогласно сегодня, единогласно в будущем», — сказал Шольц в интервью немецкому агентству dpa. Ранее Еврокомиссия выдвинула ряд жестких требований к Украине, которая претендует на статус кандидата в ЕС. В Кремле заявили, что будут с повышенным вниманием следить за этой ситуацией, пишет VSE42.ru. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не против вступления Украины в ЕС. Однако глава государства подчеркнул, что Евросоюз потерял политический суверенитет, сообщают «Невские новости». Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что вступление в ЕС сразу нескольких новых стран требует серьезной реформы объединения, пишет RT.