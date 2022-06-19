Шольц предложил упростить правила вступления в ЕС

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Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Kugler, шольц олаф, g7, большая семерка
Олаф Шольц обсудит новые правила вступления в ЕС на ближайшем саммите блока Фото:

Евросоюз должен облегчить правила для вступления в него новых стран. С такой инициативой выступил канцлер Германии Олаф Шольц. Он пообещал поднять этот вопрос на ближайшем саммите ЕС.

«Европейский Союз должен облегчить вступление новых членов. Для этого необходимо модернизировать свои структуры и процессы принятия решений. Невозможно решить все, что принято единогласно сегодня, единогласно в будущем», — сказал Шольц в интервью немецкому агентству dpa.

Ранее Еврокомиссия выдвинула ряд жестких требований к Украине, которая претендует на статус кандидата в ЕС. В Кремле заявили, что будут с повышенным вниманием следить за этой ситуацией, пишет VSE42.ru. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не против вступления Украины в ЕС. Однако глава государства подчеркнул, что Евросоюз потерял политический суверенитет, сообщают «Невские новости». Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что вступление в ЕС сразу нескольких новых стран требует серьезной реформы объединения, пишет RT.

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Евросоюз должен облегчить правила для вступления в него новых стран. С такой инициативой выступил канцлер Германии Олаф Шольц. Он пообещал поднять этот вопрос на ближайшем саммите ЕС. «Европейский Союз должен облегчить вступление новых членов. Для этого необходимо модернизировать свои структуры и процессы принятия решений. Невозможно решить все, что принято единогласно сегодня, единогласно в будущем», — сказал Шольц в интервью немецкому агентству dpa. Ранее Еврокомиссия выдвинула ряд жестких требований к Украине, которая претендует на статус кандидата в ЕС. В Кремле заявили, что будут с повышенным вниманием следить за этой ситуацией, пишет VSE42.ru. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не против вступления Украины в ЕС. Однако глава государства подчеркнул, что Евросоюз потерял политический суверенитет, сообщают «Невские новости». Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что вступление в ЕС сразу нескольких новых стран требует серьезной реформы объединения, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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