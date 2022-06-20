Два грузовика столкнулись, когда шел дождь (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На территории Катав-Ивановского района (Челябинская область) столкнулись грузовые автомобили DAF и Scania. Как URA.RU сообщили в пресс-службе управления ГИБДД региона, пострадали оба водителя.

«Происшествие произошло в 18:45 на автодороге М-5 на территории Катав-Ивановского районе. В результате пострадали оба водителя», — рассказали URA.RU в полицейском ведомстве.

Водитель автомобиля DAF 1974 года рождения, двигаясь на спуске в условиях дождя, не справился с управлением. Мужчина допустил занос полуприцепа, после чего столкнулся с двигающимся во встречном направлении грузовым автомобилем Scania. Грузовиком управлял мужчина 1981 года рождения.

На место ДТП прибыло 2 экипажа дорожно-постовой службы. Они организовали реверсивное движение, оказав помощь участникам ДТП. В ГИБДД региона призвали водителей с пониманием отнестись к временным затруднениям в движении.

В результате аварии на трассе М-5 пострадали два водителя Фото: группа «ВКонтакте» УГИБДД Челябинской области

Водителей призвали отнестись с пониманием к временным трудностям на дороге Фото: группа «ВКонтакте» УГИБДД Челябинской области