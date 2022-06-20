20 июня 2022

В Челябинской области мусоровоз раздавил своего водителя

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рабочая поездка министра экологии Сергея Лихачева на Полетаевский полигон и городскую свалку. Челябинск, камаз, спецтехника, мусоровоз, грузовик, автомобиль, сломался, ремонт, окружающая среда, рабочий, починка
На водителя упал кузов грузовика Фото:

В Саткинском районе Челябинской области водитель мусоровоза погиб в результате несчастного случая. Его придавило кузовом собственного автомобиля, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. В МУП «Комритсервис», который занимается утилизацией отходов в этом муниципалитете, факт инцидента подтвердили, но от комментариев отказались.

«Мусоровоз находился в гараже предприятия по утилизации отходов. 57-летний водитель проводил его осмотр, и в результате нарушения техники безопасности оказался смертельно травмирован упавшим кузовом автомобиля», — рассказал источник.

В ООО «Златспецтранс», который является регоператором по обращению с отходами в горно-заводском кластере, сообщили, что несчастный случай произошел у их подрядчика — ООО МУП «Комритсервис». Директор предприятия Михаил Итальев факт подтвердил, но заявил, что несчастный случай произошел не в МУПе, а в другом юрлице, название которого сообщить отказался, уточнив лишь, что комментировать организация ничего не будет.

Ранее стало известно, что в Уйском районе погиб водитель трактора. Мужчина заводил его при помощи пускового устройства и оказался под колесами, когда трактор самопроизвольно поехал вперед.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

В Саткинском районе Челябинской области водитель мусоровоза погиб в результате несчастного случая. Его придавило кузовом собственного автомобиля, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. В МУП «Комритсервис», который занимается утилизацией отходов в этом муниципалитете, факт инцидента подтвердили, но от комментариев отказались. «Мусоровоз находился в гараже предприятия по утилизации отходов. 57-летний водитель проводил его осмотр, и в результате нарушения техники безопасности оказался смертельно травмирован упавшим кузовом автомобиля», — рассказал источник. В ООО «Златспецтранс», который является регоператором по обращению с отходами в горно-заводском кластере, сообщили, что несчастный случай произошел у их подрядчика — ООО МУП «Комритсервис». Директор предприятия Михаил Итальев факт подтвердил, но заявил, что несчастный случай произошел не в МУПе, а в другом юрлице, название которого сообщить отказался, уточнив лишь, что комментировать организация ничего не будет. Ранее стало известно, что в Уйском районе погиб водитель трактора. Мужчина заводил его при помощи пускового устройства и оказался под колесами, когда трактор самопроизвольно поехал вперед.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...