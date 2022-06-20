В Челябинской области мусоровоз раздавил своего водителя

На водителя упал кузов грузовика Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Саткинском районе Челябинской области водитель мусоровоза погиб в результате несчастного случая. Его придавило кузовом собственного автомобиля, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. В МУП «Комритсервис», который занимается утилизацией отходов в этом муниципалитете, факт инцидента подтвердили, но от комментариев отказались.

«Мусоровоз находился в гараже предприятия по утилизации отходов. 57-летний водитель проводил его осмотр, и в результате нарушения техники безопасности оказался смертельно травмирован упавшим кузовом автомобиля», — рассказал источник.

В ООО «Златспецтранс», который является регоператором по обращению с отходами в горно-заводском кластере, сообщили, что несчастный случай произошел у их подрядчика — ООО МУП «Комритсервис». Директор предприятия Михаил Итальев факт подтвердил, но заявил, что несчастный случай произошел не в МУПе, а в другом юрлице, название которого сообщить отказался, уточнив лишь, что комментировать организация ничего не будет.

Ранее стало известно, что в Уйском районе погиб водитель трактора. Мужчина заводил его при помощи пускового устройства и оказался под колесами, когда трактор самопроизвольно поехал вперед.