Свердловского депутата, попавшегося на взятке, будут судить

Депутата Алапаевской гордумы (Свердловская область) Андрея Дедюхина будут судить по уголовной статье «покушение на мошенничество». По информации следователей, Дедюхин не смог до конца присвоить взятку из-за того, что его задержали во время ее получения. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.
«Алапаевская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя директора по экономике, финансам и праву муниципального учреждения. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба, с использованием своего служебного положения)», — говорится в сообщении пресс-службы.
Дедюхин, используя свое служебное положение в роли замдиректора МУП. «Дирекция единого заказчика» по экономике, финансам и праву, ввел в заблуждение подрядчика и пообещал ему снизить размер исковых требований. «Относительно предпринятых им действий по снижению размера взысканной неустойки, которые он в действительности не предпринимал, и потребовал передачи ему денежных средств в размере 100 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе прокуратуры.
Ранее URA.RU писало, что Дедюхину пришло уведомление о его увольнении с должности замдиректора МКУ «Дирекция единого заказчика». Источники URA.RU утверждают, что увольнение связано с тем, что Дедюхин не выполнял свои должностные обязанности.
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Депутата Алапаевской гордумы (Свердловская область) Андрея Дедюхина будут судить по уголовной статье «покушение на мошенничество». По информации следователей, Дедюхин не смог до конца присвоить взятку из-за того, что его задержали во время ее получения. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. «Алапаевская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя директора по экономике, финансам и праву муниципального учреждения. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба, с использованием своего служебного положения)», — говорится в сообщении пресс-службы. Дедюхин, используя свое служебное положение в роли замдиректора МУП. «Дирекция единого заказчика» по экономике, финансам и праву, ввел в заблуждение подрядчика и пообещал ему снизить размер исковых требований. «Относительно предпринятых им действий по снижению размера взысканной неустойки, которые он в действительности не предпринимал, и потребовал передачи ему денежных средств в размере 100 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе прокуратуры. Источник URA.RU в думе Алапаевска сообщал, что Дедюхин выступал в роли посредника между бизнесменом и юристом. «После того, как он „помог“ предпринимателю, тот приехал к Дедюхину, он сел к нему в машину, где и получил деньги», — уточнил инсайдер. Передача денег происходила под присмотром силовиков. Ранее URA.RU писало, что Дедюхину пришло уведомление о его увольнении с должности замдиректора МКУ «Дирекция единого заказчика». Источники URA.RU утверждают, что увольнение связано с тем, что Дедюхин не выполнял свои должностные обязанности.