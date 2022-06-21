Свердловского депутата, попавшегося на взятке, будут судить

На депутата заведено уголовное дело Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутата Алапаевской гордумы (Свердловская область) Андрея Дедюхина будут судить по уголовной статье «покушение на мошенничество». По информации следователей, Дедюхин не смог до конца присвоить взятку из-за того, что его задержали во время ее получения. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

«Алапаевская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя директора по экономике, финансам и праву муниципального учреждения. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба, с использованием своего служебного положения)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Дедюхин, используя свое служебное положение в роли замдиректора МУП. «Дирекция единого заказчика» по экономике, финансам и праву, ввел в заблуждение подрядчика и пообещал ему снизить размер исковых требований. «Относительно предпринятых им действий по снижению размера взысканной неустойки, которые он в действительности не предпринимал, и потребовал передачи ему денежных средств в размере 100 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Источник URA.RU в думе Алапаевска сообщал, что Дедюхин выступал в роли посредника между бизнесменом и юристом. «После того, как он „помог“ предпринимателю, тот приехал к Дедюхину, он сел к нему в машину, где и получил деньги», — уточнил инсайдер. Передача денег происходила под присмотром силовиков.

Ранее URA.RU писало, что Дедюхину пришло уведомление о его увольнении с должности замдиректора МКУ «Дирекция единого заказчика». Источники URA.RU утверждают, что увольнение связано с тем, что Дедюхин не выполнял свои должностные обязанности.

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