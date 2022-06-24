Житель Пермского края разбился насмерть при падении мотопараплана Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В деревне Мыльники Кунгурского района (Пермский край) вечером 24 июня произошел авиаинцидент со смертельным исходом. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

«По предварительной информации вечером 24.06.2022 вблизи площадки для полетов сверхлегкой авиации в деревне Мыльники Кунгурского района Пермского края произошло падение мотопараплана, под управлением местного жителя», — рассказали в пресс-службе управления. Мужчина при падении получил несовместимые с жизнью травмы.

На место происшествия выехали следователи. Первоначальными версиями падения названы техническая неисправность, ошибка пилотирования или неблагоприятные погодные условия.

Ранее URA.RU сообщало о падении с крыши молодого рабочего. 20-летний парень погиб после падения со здания во время ремонта кровли.

В Кунгурском районе Пермского края упал и погиб мотопарапланерист фото: Центральное МСУ на транспорте СК России