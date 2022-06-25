Мэр Северодонецка признал выход украинских военных из города

25 июня 2022 в 16:45 Размер текста - 17 +

В хранилищах «Азота» остались люди, заявил Александр Стрюк Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ вынуждены покинуть Северодонецк, чтобы якобы «занять другие позиции». Об этом заявил руководитель военно-гражданской администрации города Северодонецк Александр Стрюк. «Военные должны были отойти на более подготовленные позиции. В хранилищах „Азота“ остались люди», — отметил он в эфире украинского телеканала. В Северодонецке на заводе «Азот» вооруженные силы РФ заблокировали порядка 400 украинских националистов. Позже стало известно, что на предприятии находится более тысячи гражданских, эвакуации которых препятствуют националисты. 25 июня оттуда эвакуировали 800 мирных жителей. Под контроль ВС РФ также перешел аэропорт Северодонецка, отмечает телеканал 360. сейчас силы ЛНР контролируют всю территорию Луганской области за исключением Лисичанска, дополняет «Национальная служба новостей». Спецоперация вооруженных сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Обязательным условием для российских вооруженных сил в ней является спасение граждан Донбасса, которые восемь лет страдали от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

ВСУ вынуждены покинуть Северодонецк, чтобы якобы «занять другие позиции». Об этом заявил руководитель военно-гражданской администрации города Северодонецк Александр Стрюк. «Военные должны были отойти на более подготовленные позиции. В хранилищах „Азота“ остались люди», — отметил он в эфире украинского телеканала. В Северодонецке на заводе «Азот» вооруженные силы РФ заблокировали порядка 400 украинских националистов. Позже стало известно, что на предприятии находится более тысячи гражданских, эвакуации которых препятствуют националисты. 25 июня оттуда эвакуировали 800 мирных жителей. Под контроль ВС РФ также перешел аэропорт Северодонецка, отмечает телеканал 360. сейчас силы ЛНР контролируют всю территорию Луганской области за исключением Лисичанска, дополняет «Национальная служба новостей». Спецоперация вооруженных сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Обязательным условием для российских вооруженных сил в ней является спасение граждан Донбасса, которые восемь лет страдали от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов.