25 июня 2022
24 июня 2022

В Тобольске мужчина подделал права, чтобы водить школьный автобус

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кетово. Курган , автобус дети
У мужчины было настоящее водительское удостоверение, но без категории «Д» Фото:

В Тобольске инспекторы ДПС задержали водителя школьного автобуса, который подделал удостоверение категории «Д». Об этом инциденте сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. У мужчины также обнаружили с собой настоящие права, но без лицензии на вождение автобусов.

«Школьный автобус был остановлен автоинспекторами в Восточном микрорайоне Тобольска. 42-летний водитель вез ансамбль пенсионеров на концерт. Автоинспекторы обнаружили, что предоставленное им водительское удостоверение с открытой категорией „Д“ на право управления автобусами — поддельное. При досмотре также было найдено удостоверение без категории „Д“, которое оказалось настоящим», — сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Сейчас мужчину доставили в отдел полиции по подозрению в подделке документов. На него составили административный материал за управление автобусом без водительского удостоверения соответствующей категории.

Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени».

В Тобольске инспекторы ДПС задержали водителя школьного автобуса, который подделал удостоверение категории «Д». Об этом инциденте сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. У мужчины также обнаружили с собой настоящие права, но без лицензии на вождение автобусов. «Школьный автобус был остановлен автоинспекторами в Восточном микрорайоне Тобольска. 42-летний водитель вез ансамбль пенсионеров на концерт. Автоинспекторы обнаружили, что предоставленное им водительское удостоверение с открытой категорией „Д“ на право управления автобусами — поддельное. При досмотре также было найдено удостоверение без категории „Д“, которое оказалось настоящим», — сообщили в региональной Госавтоинспекции. Сейчас мужчину доставили в отдел полиции по подозрению в подделке документов. На него составили административный материал за управление автобусом без водительского удостоверения соответствующей категории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...