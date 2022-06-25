В Тобольске мужчина подделал права, чтобы водить школьный автобус

26 июня 2022 в 23:07 Размер текста - 17 +

У мужчины было настоящее водительское удостоверение, но без категории «Д» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тобольске инспекторы ДПС задержали водителя школьного автобуса, который подделал удостоверение категории «Д». Об этом инциденте сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. У мужчины также обнаружили с собой настоящие права, но без лицензии на вождение автобусов. «Школьный автобус был остановлен автоинспекторами в Восточном микрорайоне Тобольска. 42-летний водитель вез ансамбль пенсионеров на концерт. Автоинспекторы обнаружили, что предоставленное им водительское удостоверение с открытой категорией „Д“ на право управления автобусами — поддельное. При досмотре также было найдено удостоверение без категории „Д“, которое оказалось настоящим», — сообщили в региональной Госавтоинспекции. Сейчас мужчину доставили в отдел полиции по подозрению в подделке документов. На него составили административный материал за управление автобусом без водительского удостоверения соответствующей категории. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

В Тобольске инспекторы ДПС задержали водителя школьного автобуса, который подделал удостоверение категории «Д». Об этом инциденте сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. У мужчины также обнаружили с собой настоящие права, но без лицензии на вождение автобусов. «Школьный автобус был остановлен автоинспекторами в Восточном микрорайоне Тобольска. 42-летний водитель вез ансамбль пенсионеров на концерт. Автоинспекторы обнаружили, что предоставленное им водительское удостоверение с открытой категорией „Д“ на право управления автобусами — поддельное. При досмотре также было найдено удостоверение без категории „Д“, которое оказалось настоящим», — сообщили в региональной Госавтоинспекции. Сейчас мужчину доставили в отдел полиции по подозрению в подделке документов. На него составили административный материал за управление автобусом без водительского удостоверения соответствующей категории.