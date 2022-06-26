Свердловский медзавод заменит западные компоненты в производстве

Екатеринбургский медицинский завод поставляет свою продукцию в 60 стран Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководство «Завода ЭМА» (Екатеринбург), специализирующегося на производстве медицинских светильников и оборудования по физиотерапии, планирует довести уровень отечественных комплектующих до 90%. Как заявил гендиректор предприятия Андрей Калетин, сейчас степень независимости от импортных составляющих составляет 85%.

«Курс на импортозамещение мы взяли несколько лет назад, поставили себе цель — делать полностью отечественную продукцию. На сегодняшний день в основных видах продукции используется более 85% отечественных материалов. До конца года повысим до 90%», — сказал URA.RU Калетин.

По его словам, медоборудование завода занимает четверть российского рынка. Продукция поставляется в большинство лечебных учреждений области, а также экспортируется в 60 стран мира.

Ранее URA.RU сообщало о том, что гендиректор «Завода ЭМА» просит власти России ограничить ввоз импортного оборудования. По его словам, стране следует отказаться от иностранных комплектующих, которые производят и в России. Иностранные компании начали уходить с российского рынка после начала спецоперации РФ на Украине по денационализации и денацификации. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ограничения уже ударили по глобальной экономике.