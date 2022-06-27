Пермяк отправился в изолятор из-за двух бутылок энергетика

28 июня 2022 в 10:58 Размер текста - 17 +

Мужчина пытался украсть напиток Фото: Илья Московец © URA.RU За попытку кражи двух бутылок энергетического напитка мужчина проведет 8 дней в изоляторе. О произошедшем сообщили в пресс-службе Мотовилихинского районного суда. Инцидент произошел в магазине «Пятерочка». Сотрудники магазина остановили подозрительного мужчину и попросили его пройти в подсобку, где выяснилось, что мужчина пытался похитить две бутылки энергетического напитка. «В подсобке хулиган выпил, спрятанный ранее энергетический напиток, и стал ругаться на сотрудников магазина нецензурной бранью», — пояснили в пресс-службе суда. Прибывшие на место полицейские пытались успокоить дебошира, но он продолжал ругаться, а по пути в патрульную машину пнул по витрине магазина и разбил бутылку алкоголя. За хулиганские действия мужчина проведет 8 суток в изоляторе временного содержания. Ранее URA.RU сообщало о том, что хулиган пытался задушить ребенка шнурком. Инцидент произошел в одном из пермских кафе. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

За попытку кражи двух бутылок энергетического напитка мужчина проведет 8 дней в изоляторе. О произошедшем сообщили в пресс-службе Мотовилихинского районного суда. Инцидент произошел в магазине «Пятерочка». Сотрудники магазина остановили подозрительного мужчину и попросили его пройти в подсобку, где выяснилось, что мужчина пытался похитить две бутылки энергетического напитка. «В подсобке хулиган выпил, спрятанный ранее энергетический напиток, и стал ругаться на сотрудников магазина нецензурной бранью», — пояснили в пресс-службе суда. Прибывшие на место полицейские пытались успокоить дебошира, но он продолжал ругаться, а по пути в патрульную машину пнул по витрине магазина и разбил бутылку алкоголя. За хулиганские действия мужчина проведет 8 суток в изоляторе временного содержания. Ранее URA.RU сообщало о том, что хулиган пытался задушить ребенка шнурком. Инцидент произошел в одном из пермских кафе.