27 июня 2022

Пермяк отправился в изолятор из-за двух бутылок энергетика

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина пытался украсть напиток Фото:

За попытку кражи двух бутылок энергетического напитка мужчина проведет 8 дней в изоляторе. О произошедшем сообщили в пресс-службе Мотовилихинского районного суда.

Инцидент произошел в магазине «Пятерочка». Сотрудники магазина остановили подозрительного мужчину и попросили его пройти в подсобку, где выяснилось, что мужчина пытался похитить две бутылки энергетического напитка. «В подсобке хулиган выпил, спрятанный ранее энергетический напиток, и стал ругаться на сотрудников магазина нецензурной бранью», — пояснили в пресс-службе суда.

Прибывшие на место полицейские пытались успокоить дебошира, но он продолжал ругаться, а по пути в патрульную машину пнул по витрине магазина и разбил бутылку алкоголя. За хулиганские действия мужчина проведет 8 суток в изоляторе временного содержания.

Ранее URA.RU сообщало о том, что хулиган пытался задушить ребенка шнурком. Инцидент произошел в одном из пермских кафе.

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За попытку кражи двух бутылок энергетического напитка мужчина проведет 8 дней в изоляторе. О произошедшем сообщили в пресс-службе Мотовилихинского районного суда. Инцидент произошел в магазине «Пятерочка». Сотрудники магазина остановили подозрительного мужчину и попросили его пройти в подсобку, где выяснилось, что мужчина пытался похитить две бутылки энергетического напитка. «В подсобке хулиган выпил, спрятанный ранее энергетический напиток, и стал ругаться на сотрудников магазина нецензурной бранью», — пояснили в пресс-службе суда. Прибывшие на место полицейские пытались успокоить дебошира, но он продолжал ругаться, а по пути в патрульную машину пнул по витрине магазина и разбил бутылку алкоголя. За хулиганские действия мужчина проведет 8 суток в изоляторе временного содержания. Ранее URA.RU сообщало о том, что хулиган пытался задушить ребенка шнурком. Инцидент произошел в одном из пермских кафе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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