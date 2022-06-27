Бюджет Свердловской области увеличат на десятки миллиардов рублей

28 июня 2022 в 11:49 Размер текста - 17 +

Бюджет Свердловской области в 2022 году увеличится на 22,5 миллиарда рублей Фото: Алексей Гущин © URA.RU Депутаты заксобрания Свердловской области рассматривают увеличение регионального бюджета 2022 года на 22,5 миллиарда рублей. Изменение коснется закона «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». «Дополнительно 22,5 миллиарда рублей будут рассмотрены для решения вопросов, которые мы ставили при подготовке бюджета 2022 года. Это и дорожное строительство, и социальные объекты, и поддержка семей с детьми», — заявила спикер парламента Людмила Бабушкина во время заседания, на котором присутствовал корреспондент URA.RU. О данных изменениях в областной бюджет сообщал департамент информационной политики региона в середине июня. Тогда отмечалось, что доходы Свердловской области составят 368,9 млрд рублей, расходы — 380,1 млрд рублей, дефицит останется на прежнем уровне — 11,2 млрд рублей. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Депутаты заксобрания Свердловской области рассматривают увеличение регионального бюджета 2022 года на 22,5 миллиарда рублей. Изменение коснется закона «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». «Дополнительно 22,5 миллиарда рублей будут рассмотрены для решения вопросов, которые мы ставили при подготовке бюджета 2022 года. Это и дорожное строительство, и социальные объекты, и поддержка семей с детьми», — заявила спикер парламента Людмила Бабушкина во время заседания, на котором присутствовал корреспондент URA.RU. О данных изменениях в областной бюджет сообщал департамент информационной политики региона в середине июня. Тогда отмечалось, что доходы Свердловской области составят 368,9 млрд рублей, расходы — 380,1 млрд рублей, дефицит останется на прежнем уровне — 11,2 млрд рублей.