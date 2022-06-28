Тагильчане возмутились состоянием туалета в торговом центре. «Вместо унитазов какие-то дырки»

29 июня 2022 в 07:09 Размер текста - 17 +

В Нижнем Тагиле жители недовольны состоянием платного туалета Фото: Александр Елизаров © URA.RU Жители Нижнего Тагила возмутились состоянием платного общественного туалета в торговом центре «Стрелец». Об этом рассказали очевидцы. «Вместо унитазов какие-то дырки, как на вокзалах в прошлом веке. Кабинки не закрываются, работают не все. Ничего не смывается, веревки оборваны, предлагается смывать ведром», — рассказали очевидцы сообществу «ЧП Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». По словам тагильчан в трех зданиях торгового центра находится только один туалет, к которому навигация не указана: «Нужно у людей спрашивать, чтобы показали куда идти». Кроме этого, жители пожаловались на неприятный запах тараканов в помещении. Корреспондент URA.RU отправил запрос директору торгового центра «Стрелец» Татьяне Агалаковой. Ранее URA.RU сообщало, что свердловчане пожаловались на отсутствие средств личной гигиены в школе. Также агентство рассказывало, что ученики из Нижнего Тагила возмутились состоянием школьных туалетов. Тагильчане возмущены незакрывающимися кабинками в торговом центре Фото: сообщество «ЧП Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте» Жители Нижнего Тагила сообщают, что смывать нужно ведром Фото: сообщество «ЧП Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте» По словам местных в торговом центре всего один туалет Фото: сообщество «ЧП Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте» Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Жители Нижнего Тагила возмутились состоянием платного общественного туалета в торговом центре «Стрелец». Об этом рассказали очевидцы. «Вместо унитазов какие-то дырки, как на вокзалах в прошлом веке. Кабинки не закрываются, работают не все. Ничего не смывается, веревки оборваны, предлагается смывать ведром», — рассказали очевидцы сообществу «ЧП Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». По словам тагильчан в трех зданиях торгового центра находится только один туалет, к которому навигация не указана: «Нужно у людей спрашивать, чтобы показали куда идти». Кроме этого, жители пожаловались на неприятный запах тараканов в помещении. Корреспондент URA.RU отправил запрос директору торгового центра «Стрелец» Татьяне Агалаковой. Ранее URA.RU сообщало, что свердловчане пожаловались на отсутствие средств личной гигиены в школе. Также агентство рассказывало, что ученики из Нижнего Тагила возмутились состоянием школьных туалетов.