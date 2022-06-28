Жители Нижнего Тагила возмутились состоянием платного общественного туалета в торговом центре «Стрелец». Об этом рассказали очевидцы.
«Вместо унитазов какие-то дырки, как на вокзалах в прошлом веке. Кабинки не закрываются, работают не все. Ничего не смывается, веревки оборваны, предлагается смывать ведром», — рассказали очевидцы сообществу «ЧП Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».
По словам тагильчан в трех зданиях торгового центра находится только один туалет, к которому навигация не указана: «Нужно у людей спрашивать, чтобы показали куда идти». Кроме этого, жители пожаловались на неприятный запах тараканов в помещении. Корреспондент URA.RU отправил запрос директору торгового центра «Стрелец» Татьяне Агалаковой.
Тагильчане возмущены незакрывающимися кабинками в торговом центре
Фото: сообщество «ЧП Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте»
Жители Нижнего Тагила сообщают, что смывать нужно ведром
Фото: сообщество «ЧП Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте»
По словам местных в торговом центре всего один туалет
Фото: сообщество «ЧП Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте»
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Жители Нижнего Тагила возмутились состоянием платного общественного туалета в торговом центре «Стрелец». Об этом рассказали очевидцы. «Вместо унитазов какие-то дырки, как на вокзалах в прошлом веке. Кабинки не закрываются, работают не все. Ничего не смывается, веревки оборваны, предлагается смывать ведром», — рассказали очевидцы сообществу «ЧП Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». По словам тагильчан в трех зданиях торгового центра находится только один туалет, к которому навигация не указана: «Нужно у людей спрашивать, чтобы показали куда идти». Кроме этого, жители пожаловались на неприятный запах тараканов в помещении. Корреспондент URA.RU отправил запрос директору торгового центра «Стрелец» Татьяне Агалаковой. Ранее URA.RU сообщало, что свердловчане пожаловались на отсутствие средств личной гигиены в школе. Также агентство рассказывало, что ученики из Нижнего Тагила возмутились состоянием школьных туалетов.