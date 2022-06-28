28 июня 2022

Тагильчане возмутились состоянием туалета в торговом центре. «Вместо унитазов какие-то дырки»

© Служба новостей «URA.RU»
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Академия шахмат. Ханты-Мансийск, туалет, унитаз
В Нижнем Тагиле жители недовольны состоянием платного туалета Фото:

Жители Нижнего Тагила возмутились состоянием платного общественного туалета в торговом центре «Стрелец». Об этом рассказали очевидцы.

«Вместо унитазов какие-то дырки, как на вокзалах в прошлом веке. Кабинки не закрываются, работают не все. Ничего не смывается, веревки оборваны, предлагается смывать ведром», — рассказали очевидцы сообществу «ЧП Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».

По словам тагильчан в трех зданиях торгового центра находится только один туалет, к которому навигация не указана: «Нужно у людей спрашивать, чтобы показали куда идти». Кроме этого, жители пожаловались на неприятный запах тараканов в помещении. Корреспондент URA.RU отправил запрос директору торгового центра «Стрелец» Татьяне Агалаковой.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловчане пожаловались на отсутствие средств личной гигиены в школе. Также агентство рассказывало, что ученики из Нижнего Тагила возмутились состоянием школьных туалетов.

Тагильчане возмущены незакрывающимися кабинками в торговом центре
Фото:
Жители Нижнего Тагила сообщают, что смывать нужно ведром
Фото:
По словам местных в торговом центре всего один туалет
Фото:

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Жители Нижнего Тагила возмутились состоянием платного общественного туалета в торговом центре «Стрелец». Об этом рассказали очевидцы. «Вместо унитазов какие-то дырки, как на вокзалах в прошлом веке. Кабинки не закрываются, работают не все. Ничего не смывается, веревки оборваны, предлагается смывать ведром», — рассказали очевидцы сообществу «ЧП Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». По словам тагильчан в трех зданиях торгового центра находится только один туалет, к которому навигация не указана: «Нужно у людей спрашивать, чтобы показали куда идти». Кроме этого, жители пожаловались на неприятный запах тараканов в помещении. Корреспондент URA.RU отправил запрос директору торгового центра «Стрелец» Татьяне Агалаковой. Ранее URA.RU сообщало, что свердловчане пожаловались на отсутствие средств личной гигиены в школе. Также агентство рассказывало, что ученики из Нижнего Тагила возмутились состоянием школьных туалетов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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