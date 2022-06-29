Свердловские следователи нашли машину, насмерть сбившую ребенка

29 июня 2022 в 20:29 Размер текста - 17 +

Делом убитого в ДТП мальчика занялся Следственный комитет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Следователи в Серове (Свердловская область) нашли автомобиль, на котором предположительно сбили насмерть пятилетнего мальчика, однако водитель скрывается. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. «Проведен осмотр места происшествия, осуществляется осмотр автомашины, в результате наезда которой погиб малолетний», — говорится в сообщении ведомства. Следователи ищут водителя, который предположительно виновен в смерти мальчика. По сообщениям очевидцев, таксист не заметил ребенка на дороге, сбил его, а как только осознал произошедшее, скрылся с места ДТП. Мальчик умер до приезда скорой помощи. Полиция осмотрела место смертельной аварии и передала дело в СКР в Серове. Они выясняют все обстоятельства произошедшего. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Следователи в Серове (Свердловская область) нашли автомобиль, на котором предположительно сбили насмерть пятилетнего мальчика, однако водитель скрывается. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. «Проведен осмотр места происшествия, осуществляется осмотр автомашины, в результате наезда которой погиб малолетний», — говорится в сообщении ведомства. Следователи ищут водителя, который предположительно виновен в смерти мальчика. По сообщениям очевидцев, таксист не заметил ребенка на дороге, сбил его, а как только осознал произошедшее, скрылся с места ДТП. Мальчик умер до приезда скорой помощи. Полиция осмотрела место смертельной аварии и передала дело в СКР в Серове. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.