В Пермском крае появился новый мультистобалльник

01 июля 2022 в 16:30 Размер текста - 17 +

Английский на 100 баллов сдал лишь один выпускник Фото: Анна Майорова © URA.RU Ученик пермской школы №146 Кирилл Пупков стал вторым мультистобалльником в Пермском крае. Молодой человек сдал Единый государственный экзамен по нескольким предметам на максимальное количество баллов. Об этом сообщила министр образования Раиса Кассина в своем официальном telegram-канале. «У нас новые победы — плюс один мультистобалльник. Кирилл Пупков из школы №146 сдал на 100 баллов информатику и математику профильную», — сообщает Раиса Кассина. По ее словам, Кирилл не единственный стобалльник по информатике, максимальный балл набрали еще четыре выпускника школ № 146 и № 9 им. А.С. Пушкина. Кроме того, стало известно о единственной стобалльнице в крае по английскому языку. Ей стала Виктория Подберезская из Красновишерска. Совсем немного не хватило девушке до получения статуса «мультистобалльника», за сдачу трех экзаменов в сумме она набрала 292 балла. Первой старшеклассницей в крае, которой удалось сдать сразу несколько предметов на 100 баллов стала выпускница кунгурского лицея № 1 Варвара Буторина. Она получила наивысший балл по русскому языку и истории. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Ученик пермской школы №146 Кирилл Пупков стал вторым мультистобалльником в Пермском крае. Молодой человек сдал Единый государственный экзамен по нескольким предметам на максимальное количество баллов. Об этом сообщила министр образования Раиса Кассина в своем официальном telegram-канале. «У нас новые победы — плюс один мультистобалльник. Кирилл Пупков из школы №146 сдал на 100 баллов информатику и математику профильную», — сообщает Раиса Кассина. По ее словам, Кирилл не единственный стобалльник по информатике, максимальный балл набрали еще четыре выпускника школ № 146 и № 9 им. А.С. Пушкина. Кроме того, стало известно о единственной стобалльнице в крае по английскому языку. Ей стала Виктория Подберезская из Красновишерска. Совсем немного не хватило девушке до получения статуса «мультистобалльника», за сдачу трех экзаменов в сумме она набрала 292 балла. Первой старшеклассницей в крае, которой удалось сдать сразу несколько предметов на 100 баллов стала выпускница кунгурского лицея № 1 Варвара Буторина. Она получила наивысший балл по русскому языку и истории.