02 июля 2022
01 июля 2022

В пермском микрорайоне станет меньше пробок

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, орджоникидзевский район пермь
Движение по мосту в Орджоникидзевском районе восстановили раньше срока Фото:

В Орджоникидзевском районе Перми открыли двухполосное движение через плотину КамГЭС. Изначально работы планировали проводить до конца августа, но в адрес мэрии поступало много обращений от жителей Гайвы с просьбами ускорить ремонт дороги из-за огромных пробок.

«Движение по отремонтированной дороге через плотину Камской ГЭС открыто. Подрядчик завершил асфальтирование обеих полос, и движение запущено значительно раньше срока», — сообщил в своем Telegram-канале мэр Перми Алексей Демкин.

Работы на мосту начались 14 мая и по графику должны были продлиться до самого последнего дня лета — 31 августа. Из-за ремонта движение по мосту ограничили, поэтому на Гайве возникали огромные пробки.

Ранее URA.RU стало известно, что капитальный ремонт дороги через плотину Камской ГЭС в Перми завершат в начале июля, а не к первому сентября, как планировалось. С мая ширина проезжей части была сужена до одной полосы. Транспорт будут пропускали поочередно. Мост через Камскую ГЭС вошел в перечень важных объектов, которые власти планировали отремонтировать к 300-летнему юбилею Перми.

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В Орджоникидзевском районе Перми открыли двухполосное движение через плотину КамГЭС. Изначально работы планировали проводить до конца августа, но в адрес мэрии поступало много обращений от жителей Гайвы с просьбами ускорить ремонт дороги из-за огромных пробок. «Движение по отремонтированной дороге через плотину Камской ГЭС открыто. Подрядчик завершил асфальтирование обеих полос, и движение запущено значительно раньше срока», — сообщил в своем Telegram-канале мэр Перми Алексей Демкин. Работы на мосту начались 14 мая и по графику должны были продлиться до самого последнего дня лета — 31 августа. Из-за ремонта движение по мосту ограничили, поэтому на Гайве возникали огромные пробки. Ранее URA.RU стало известно, что капитальный ремонт дороги через плотину Камской ГЭС в Перми завершат в начале июля, а не к первому сентября, как планировалось. С мая ширина проезжей части была сужена до одной полосы. Транспорт будут пропускали поочередно. Мост через Камскую ГЭС вошел в перечень важных объектов, которые власти планировали отремонтировать к 300-летнему юбилею Перми.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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