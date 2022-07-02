В пермском микрорайоне станет меньше пробок

Движение по мосту в Орджоникидзевском районе восстановили раньше срока Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Орджоникидзевском районе Перми открыли двухполосное движение через плотину КамГЭС. Изначально работы планировали проводить до конца августа, но в адрес мэрии поступало много обращений от жителей Гайвы с просьбами ускорить ремонт дороги из-за огромных пробок.

«Движение по отремонтированной дороге через плотину Камской ГЭС открыто. Подрядчик завершил асфальтирование обеих полос, и движение запущено значительно раньше срока», — сообщил в своем Telegram-канале мэр Перми Алексей Демкин.

Работы на мосту начались 14 мая и по графику должны были продлиться до самого последнего дня лета — 31 августа. Из-за ремонта движение по мосту ограничили, поэтому на Гайве возникали огромные пробки.

Ранее URA.RU стало известно, что капитальный ремонт дороги через плотину Камской ГЭС в Перми завершат в начале июля, а не к первому сентября, как планировалось. С мая ширина проезжей части была сужена до одной полосы. Транспорт будут пропускали поочередно. Мост через Камскую ГЭС вошел в перечень важных объектов, которые власти планировали отремонтировать к 300-летнему юбилею Перми.