Житель Сирии снизил на челябинском заводе токсичные выбросы

На предприятии ООО НПК «ИНКО» внедрена «зеленая металлургия» (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Сирии Нассер Бадор внедрил на предприятии Челябинска (завод ООО НПК «ИНКО») разработку, которая снижает токсичные выбросы при выплавке металлов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ).

«Нассер Бадор приехал к нам в регион из Сирии и окончил кафедру пирометаллургических и литейных технологий Политехнического института. Свою научную работу в качестве магистра он выполнил в соответствии с мировым трендом развития „зеленая металлургия“. Новая технология уже внедрена на ООО НПК „ИНКО“ (Челябинск) и в результате ее внедрения достигнуто снижение токсичных выбросов на стадии заливки форм расплавом», — заявили в пресс-службе ЮУрГУ.

Сириец отметил, что свои исследования он проводил в рамках проектного обучения «Экологичное стальное литье для нефтегазового комплекса страны» под руководством д. т. н., профессора Леонида Знаменского. Целью проекта была разработка нового способа изготовления литейных форм на основе фосфатного связующего и отечественного магнийсодержащего отвердителя.

«Это обеспечило экологически чистое производство отливок к оборудованию нефтегазового комплекса страны. Новые литейные формы с отечественными материалами позволят заменить распространенные в литейном производстве импортные дорогостоящие формы на основе токсичной фенолоформальдегидной смолы и сложноэфирного отвердителя», — рассказал Бадор.

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