04 июля 2022

Пермяки жалуются на местного трансвестита. «Называет себя сладкой Машей»

© Служба новостей «URA.RU»
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Новогоднее дефиле в рамках социального проекта
Мужчина ходит в парике и женской одежде Фото:

В Индустриальном районе Перми гуляет трансвестит, который пристает к прохожим. Информация об этом появилась в группе «Черный список Пермь» в социальной сети «Вконтакте».

«Мужчина называет себя „сладкой Машей“. Он не местный, постоянно переодевается в женские вещи. Предлагает себя за деньги. Неравнодушные жители района периодически вызывают ему скорую помощь, но он в ней совсем не нуждается», — пишет автор поста. У пермяков пост вызвал неоднозначную реакцию. «Сейчас дофига таких оно, которые непонятно какого пола», — пишет комментатор. «Это спасибо мамам за таких сыновей», — поддерживает другой. «В воскресенье на Стахановской я его видела», — сообщает подписчик.

Большинство местных жителей жалеют мужчину и считают, что ему нужна помощь. «Че стебетесь, человек болен головой», — возмущается комментатор. «Сейчас государству такие не нужны. Лечебно-трудовые профилактории убрали и сами страдаем. Там они работали, обеспечивали сами себя и приносили доход государству. Алкоголики в большинстве мужики то с руками! Можно и вылечить, и доход получить», — уверен еще один подписчик.

Ранее URA.RU рассказывало, что в соцсетях пермяки обсуждают местного жителя, который ходит по городу с коробкой на голове. Одни смеялись над странным мужчиной, а другие его жалели.

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В Индустриальном районе Перми гуляет трансвестит, который пристает к прохожим. Информация об этом появилась в группе «Черный список Пермь» в социальной сети «Вконтакте». «Мужчина называет себя „сладкой Машей“. Он не местный, постоянно переодевается в женские вещи. Предлагает себя за деньги. Неравнодушные жители района периодически вызывают ему скорую помощь, но он в ней совсем не нуждается», — пишет автор поста. У пермяков пост вызвал неоднозначную реакцию. «Сейчас дофига таких оно, которые непонятно какого пола», — пишет комментатор. «Это спасибо мамам за таких сыновей», — поддерживает другой. «В воскресенье на Стахановской я его видела», — сообщает подписчик. Большинство местных жителей жалеют мужчину и считают, что ему нужна помощь. «Че стебетесь, человек болен головой», — возмущается комментатор. «Сейчас государству такие не нужны. Лечебно-трудовые профилактории убрали и сами страдаем. Там они работали, обеспечивали сами себя и приносили доход государству. Алкоголики в большинстве мужики то с руками! Можно и вылечить, и доход получить», — уверен еще один подписчик. Ранее URA.RU рассказывало, что в соцсетях пермяки обсуждают местного жителя, который ходит по городу с коробкой на голове. Одни смеялись над странным мужчиной, а другие его жалели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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