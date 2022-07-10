Экс-канцлер ФРГ отказался разрывать дружбу с Путиным

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер отказался прерывать контакты с президентом России Владимиром Путиным, так как считает, что завершить конфликт на Украине можно только путем дипломатических переговоров. Об этом политик заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«Я не верю в военное решение. Конфликт можно закончить только путем дипломатических переговоров. Судьбу солдат и гражданского населения Украины можно облегчить только дипломатическим путем», — заявил Шредер.
По мнению экс-канцлера, все стороны должны способствовать «недопущению дальнейшей эскалации конфликта». Из состоявшегося в начале марта разговора с российским лидером Шредер понял, что Путин заинтересован в решении конфликта путем переговоров. «Как выглядит такое решение, можно будет выяснить только в ходе переговоров», — признался политик.
Президент России объявил о начале специальной операции на Украине утром 24 февраля. В качестве ее основных целей российский лидер заявлял денацификацию и демилитаризацию Украины, а также освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик.
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Бывший канцлер Германии Герхард Шредер отказался прерывать контакты с президентом России Владимиром Путиным, так как считает, что завершить конфликт на Украине можно только путем дипломатических переговоров. Об этом политик заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung. «Я не верю в военное решение. Конфликт можно закончить только путем дипломатических переговоров. Судьбу солдат и гражданского населения Украины можно облегчить только дипломатическим путем», — заявил Шредер. По мнению экс-канцлера, все стороны должны способствовать «недопущению дальнейшей эскалации конфликта». Из состоявшегося в начале марта разговора с российским лидером Шредер понял, что Путин заинтересован в решении конфликта путем переговоров. «Как выглядит такое решение, можно будет выяснить только в ходе переговоров», — признался политик. Ранее правящая коалиция Германии решила лишить должности в парламенте экс-канцлера Герхарда Шредера из-за его тесных связей с Россией и президентом Владимиром Путиным. Помимо этого, большинство членов Европарламента проголосовали за введение санкций против Шредера из-за его дружбы с РФ. Президент России объявил о начале специальной операции на Украине утром 24 февраля. В качестве ее основных целей российский лидер заявлял денацификацию и демилитаризацию Украины, а также освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик.