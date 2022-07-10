По мнению жителей, ситуация на озере близка к экологической катастрофе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинцы просят власти региона очистить заросшее озеро Курги в Аргаяшском районе от тины. Как написали жители в социальных сетях, на озере может возникнуть экологическая катастрофа.

«Большая просьба посетить озеро Курги. Может возникнуть экологическая катастрофа. Уже сейчас озеро затягивает тиной, запах ужасный, а вид и того хуже», — написал Юрий С. в группе «А. Л. Текслер, ПОМОГИ!!!» в «ВКонтакте».

URA.RU связалось с администрацией Аргаяшского района. Там попросили прислать официальный запрос. На момент публикации ответа не последовало. В министерстве экологии на звонок URA.RU не ответили.

Ранее жителей и гостей региона напугал вид курортного озера Тургояк. Вязкая зеленая пена напомнила отдыхающим вид канализационных стоков. В минэкологии успокоили жителей, заявив, что волна просто прибила пыльцу к берегу, и это явление не опасно для окружающих.

Озеро затягивает тиной Фото: «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» в «ВКонтакте»

Озеро затягивает тиной Фото: «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» в «ВКонтакте»

Озеро затягивает тиной Фото: «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» в «ВКонтакте»