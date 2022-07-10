10 июля 2022
09 июля 2022

Челябинцы просят власти очистить озеро от тины. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Озеро Акакуль. Челябинск, вода, озеро, водоем, лето, кувшинки, климат, природа, экология, сезон, акакуль
По мнению жителей, ситуация на озере близка к экологической катастрофе Фото:

Челябинцы просят власти региона очистить заросшее озеро Курги в Аргаяшском районе от тины. Как написали жители в социальных сетях, на озере может возникнуть экологическая катастрофа.

«Большая просьба посетить озеро Курги. Может возникнуть экологическая катастрофа. Уже сейчас озеро затягивает тиной, запах ужасный, а вид и того хуже», — написал Юрий С. в группе «А. Л. Текслер, ПОМОГИ!!!» в «ВКонтакте».

URA.RU связалось с администрацией Аргаяшского района. Там попросили прислать официальный запрос. На момент публикации ответа не последовало. В министерстве экологии на звонок URA.RU не ответили.

Ранее жителей и гостей региона напугал вид курортного озера Тургояк. Вязкая зеленая пена напомнила отдыхающим вид канализационных стоков. В минэкологии успокоили жителей, заявив, что волна просто прибила пыльцу к берегу, и это явление не опасно для окружающих.

Озеро затягивает тиной
Фото:
Озеро затягивает тиной
Фото:
Озеро затягивает тиной
Фото:

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

Челябинцы просят власти региона очистить заросшее озеро Курги в Аргаяшском районе от тины. Как написали жители в социальных сетях, на озере может возникнуть экологическая катастрофа. «Большая просьба посетить озеро Курги. Может возникнуть экологическая катастрофа. Уже сейчас озеро затягивает тиной, запах ужасный, а вид и того хуже», — написал Юрий С. в группе «А. Л. Текслер, ПОМОГИ!!!» в «ВКонтакте». URA.RU связалось с администрацией Аргаяшского района. Там попросили прислать официальный запрос. На момент публикации ответа не последовало. В министерстве экологии на звонок URA.RU не ответили. Ранее жителей и гостей региона напугал вид курортного озера Тургояк. Вязкая зеленая пена напомнила отдыхающим вид канализационных стоков. В минэкологии успокоили жителей, заявив, что волна просто прибила пыльцу к берегу, и это явление не опасно для окружающих.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...