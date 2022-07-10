10 июля 2022
09 июля 2022

В ХМАО начали делать тротуары из мусора. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города, зима. Тюмень, пластик, сбор пластика, пластиковые крышки
Плитку делают из пластиковых крышек от бутылок Фото:

В Ханты-Мансийске на тротуарах начали укладывать тактильную плитку, которая сделана из бывшего мусора. Покрытие производят из пластиковых крышек от бутылок. Об этом сообщили в мэрии города.

«Песчано-полимерная плитка с применением вторичного пластика, произведенная в окружной столице, уложена на первых пешеходных переходах. Вторичный пластик, который используется при производстве продукции и есть #добрые крышечки (эко-просветительский проект по сбору крышек — прим. URA.RU), которые югорчане собирают в округе», — говорится на сайте администрации Ханты-Мансийска.

Ранее URA.RU рассказывало, что мэрия Нижневартовска отсудила миллионы за кривые заборы из переработанного мусора. Подрядчик поставил городу конструкции, которые установили по всему городу. Однако ограждения оказались некачественными — после первой зимы они покрылись ржавчиной и покосились.

Плитку укладывают на тротуарах возле пешеходных переходов
Фото:

Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

В Ханты-Мансийске на тротуарах начали укладывать тактильную плитку, которая сделана из бывшего мусора. Покрытие производят из пластиковых крышек от бутылок. Об этом сообщили в мэрии города. «Песчано-полимерная плитка с применением вторичного пластика, произведенная в окружной столице, уложена на первых пешеходных переходах. Вторичный пластик, который используется при производстве продукции и есть #добрые крышечки (эко-просветительский проект по сбору крышек — прим. URA.RU), которые югорчане собирают в округе», — говорится на сайте администрации Ханты-Мансийска. Ранее URA.RU рассказывало, что мэрия Нижневартовска отсудила миллионы за кривые заборы из переработанного мусора. Подрядчик поставил городу конструкции, которые установили по всему городу. Однако ограждения оказались некачественными — после первой зимы они покрылись ржавчиной и покосились.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...