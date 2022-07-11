11 июля 2022

Свердловчанин отправился в экспедицию на Северный полюс

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Окрестности горы Волчиха и станции Флюс. Свердловская область, гора волчиха, мемориал погибшим альпинистам
Доцент из УрФУ отправился в экспедицию Фото:

Доцент из Уральского федерального университета Антон Кочнев отправился в экспедицию «Ледокол знаний 2022». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза.

«Антон Кочнев, доцент кафедры теории и истории международных отношений, отправился в экспедицию „Ледокол знаний 2022“. Экспедиция стартовала в Мурманске 8 июля и продлится 10 дней», — сказано в сообщении.

Главная цель — это популяризация науки среди детей. «Моя ключевая задача как ученого — показать участникам, что наука не ограничивается рамками школьной программы. Заниматься наукой — это престижно и занимательно», — говорит Кочнев.

После возвращения с этой поездки доцент собирается отправиться следующей экспедицией в Крым. Он будет принимать участие в раскопках в пещере Таврида. Ранее URA.RU писало о том, что УрФУ попал в топ 12 рейтинга российских экономических вузов, чьи выпускники получают самые высокие зарплаты. Рейтинг подсчитала платформа для старта карьеры SuperJob.

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Доцент из Уральского федерального университета Антон Кочнев отправился в экспедицию «Ледокол знаний 2022». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза. «Антон Кочнев, доцент кафедры теории и истории международных отношений, отправился в экспедицию „Ледокол знаний 2022“. Экспедиция стартовала в Мурманске 8 июля и продлится 10 дней», — сказано в сообщении. Главная цель — это популяризация науки среди детей. «Моя ключевая задача как ученого — показать участникам, что наука не ограничивается рамками школьной программы. Заниматься наукой — это престижно и занимательно», — говорит Кочнев. После возвращения с этой поездки доцент собирается отправиться следующей экспедицией в Крым. Он будет принимать участие в раскопках в пещере Таврида. Ранее URA.RU писало о том, что УрФУ попал в топ 12 рейтинга российских экономических вузов, чьи выпускники получают самые высокие зарплаты. Рейтинг подсчитала платформа для старта карьеры SuperJob.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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