Свердловчанин отправился в экспедицию на Северный полюс

12 июля 2022 в 12:40 Размер текста - 17 +

Доцент из УрФУ отправился в экспедицию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Доцент из Уральского федерального университета Антон Кочнев отправился в экспедицию «Ледокол знаний 2022». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза. «Антон Кочнев, доцент кафедры теории и истории международных отношений, отправился в экспедицию „Ледокол знаний 2022“. Экспедиция стартовала в Мурманске 8 июля и продлится 10 дней», — сказано в сообщении. Главная цель — это популяризация науки среди детей. «Моя ключевая задача как ученого — показать участникам, что наука не ограничивается рамками школьной программы. Заниматься наукой — это престижно и занимательно», — говорит Кочнев. После возвращения с этой поездки доцент собирается отправиться следующей экспедицией в Крым. Он будет принимать участие в раскопках в пещере Таврида. Ранее URA.RU писало о том, что УрФУ попал в топ 12 рейтинга российских экономических вузов, чьи выпускники получают самые высокие зарплаты. Рейтинг подсчитала платформа для старта карьеры SuperJob. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Доцент из Уральского федерального университета Антон Кочнев отправился в экспедицию «Ледокол знаний 2022». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза. «Антон Кочнев, доцент кафедры теории и истории международных отношений, отправился в экспедицию „Ледокол знаний 2022“. Экспедиция стартовала в Мурманске 8 июля и продлится 10 дней», — сказано в сообщении. Главная цель — это популяризация науки среди детей. «Моя ключевая задача как ученого — показать участникам, что наука не ограничивается рамками школьной программы. Заниматься наукой — это престижно и занимательно», — говорит Кочнев. После возвращения с этой поездки доцент собирается отправиться следующей экспедицией в Крым. Он будет принимать участие в раскопках в пещере Таврида. Ранее URA.RU писало о том, что УрФУ попал в топ 12 рейтинга российских экономических вузов, чьи выпускники получают самые высокие зарплаты. Рейтинг подсчитала платформа для старта карьеры SuperJob.