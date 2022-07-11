В Кольцово прошла презентация работы отечественной блокчейн-платформы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В екатеринбургском аэропорту Кольцово 12 июля прошла презентация работы отечественной платформы Smart Fuel, сокращающей время расчетов поставщика топлива и авиакомпанией с пяти дней до 15 секунд. Как передает корреспондент URA.RU c места событий, функционал демонстрировался вместе с заправкой самолета.

«Внедрение этой технологии привело к сокращению издержек „Газпромнефть-Аэро“ на 90%. Это уход от бумажных составляющих, от затянутых взаимодействий между сотрудниками. Теперь пилот лайнера может просто приземлиться, указать в приложении необходимое количество топлива, машина приезжает и дистанционно заправляет самолет. В результате получаем экономию времени и денежных средств», — передает корреспондент слова замгубернатора Свердловской области Дмитрия Ионина.

По словам Ионина, сейчас обсуждается масштабирование проекта в рамках топливозаправочного комплекса. «Сейчас перед нами стоят приоритеты по импортозамещению, в том числе когда надо сконнектить два абсолютно разных производителя», — подчеркнул замгубернатора.

Платформа, разработанная специалистами «Газпромнефть-Аэро», является уникальным примером применения блокчейна для бесконтактной заправки самолетов. На сегодняшний день свыше 4 тысяч регулярных рейсов в аэропортах Екатеринбурга, Саратова, Мурманска и других городов были успешно заправлены и мгновенно оплачены.

Разработка платформы Smart Fuel началась в 2018 году, за четыре года компании удалось разработать уникальную зрелую технологию. На сегодняшний день система внедрена в 15 международных аэропортах России, а также используется авиакомпаниями Smartavia, UTair и NordStar.

Делая упор на отечественные разработки и их поддержку, Россия сможет добиться высокого статуса в области мировой науки и техники. За счет открытий молодых ученых страна сможет не опираться больше на зарубежные производства, тем самым развивая собственные сферы экономики.