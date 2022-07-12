DW*: США пригрозили войной Китаю

Китай должен придерживаться своих обязательств по международному праву, а любое нападение на Филиппины вызовет военный ответ США в Южно-Китайском море. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Мы вновь подтверждаем, что вооруженное нападение на филиппинские вооруженные силы вызовет взаимные оборонительные обязательства США. Мы вновь призываем Китайскую Народную Республику соблюдать свои обязательства по международному праву и прекратить свое провокационное поведение», — слова Блинкена приводит немецкое агентство Deutsche Welle (признано в России иноагентом).
Конфликт Китая с Филиппинами возник из-за того, что КНР претендует на спорные территории в Южно-Китайском море. Филиппины заявляли, что действия КНР и ее посягательство на 90% территории моря нарушают Конвенцию ООН по морскому праву, и подали на КНР жалобу. Руководство Китая отвергло возможность решения этого конфликта в судебном порядке.
*агентство Deutsche Welle признано в России иноагентом в конце марта этого года.
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