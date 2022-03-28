Минюст включил Deutsche Welle в список СМИ-иноагентов

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Минюст дополнил список СМИ-иноагентов Фото:

Минюст России включил немецкую телерадиовещательную компанию Deutsche Welle в реестр СМИ-иноагентов. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

«28 марта 2022 г. <…> Минюстом России в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено Deutsche Welle (Германия, Kurt-Schumacher-Strasse 3, 53113 Bonn)», — говорится на сайте министерства. Отмечается, что это решение было принято ведомством на основании документов, поступивших от уполномоченных органов госвласти.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам изданий «Медуза» (признано в РФ СМИ-иноагентом), «Радио Свобода» (также внесен Минюстом в список СМИ, выполняющим на территории РФ функции иностранного агента), «Медиазона» (признано в России СМИ-иноагентом) и BBC. Указанные СМИ призывали к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных акциях, а также размещали ложную информацию о спецоперации на Украине.

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Минюст России включил немецкую телерадиовещательную компанию Deutsche Welle в реестр СМИ-иноагентов. Об этом говорится на официальном сайте ведомства. «28 марта 2022 г. <…> Минюстом России в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено Deutsche Welle (Германия, Kurt-Schumacher-Strasse 3, 53113 Bonn)», — говорится на сайте министерства. Отмечается, что это решение было принято ведомством на основании документов, поступивших от уполномоченных органов госвласти. Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам изданий «Медуза» (признано в РФ СМИ-иноагентом), «Радио Свобода» (также внесен Минюстом в список СМИ, выполняющим на территории РФ функции иностранного агента), «Медиазона» (признано в России СМИ-иноагентом) и BBC. Указанные СМИ призывали к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных акциях, а также размещали ложную информацию о спецоперации на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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