Силовики нагрянули с проверкой в свердловский храм

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Кубанский казачий хор. Курган, росгвардия, сотрудник росгвардии
Сотрудники Росгвардии приехали из-за сообщения о возможном минировании на территории монастыря Фото:

Силовики проверили территорию мужского монастыря святых страстотерпцев на Ганиной Яме из-за поступившего сообщения о минировании храма. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского управления Росгвардии.

«Было подозрение на самодельное взрывное устройство, однако это оказался аккумулятор», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы. Предположительно, в операции также участвовали сотрудники свердловского УФСБ, передает газета «Коммерсант».

URA.RU обратилось в пресс-службу управления Росгвардии по Свердловской области. Там не ответили на звонок корреспондента. В УФСБ по региону не смогли подтвердить или опровергнуть информацию.

В окрестностях Ганиной Ямы в 1979 году нашли останки расстрелянной семьи Романовых. Их исследование было заморожено, однако его возобновили в 2017 году. Их подлинность подтвердил глава СК РФ Александр Бастрыкин.

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Силовики проверили территорию мужского монастыря святых страстотерпцев на Ганиной Яме из-за поступившего сообщения о минировании храма. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского управления Росгвардии. «Было подозрение на самодельное взрывное устройство, однако это оказался аккумулятор», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы. Предположительно, в операции также участвовали сотрудники свердловского УФСБ, передает газета «Коммерсант». URA.RU обратилось в пресс-службу управления Росгвардии по Свердловской области. Там не ответили на звонок корреспондента. В УФСБ по региону не смогли подтвердить или опровергнуть информацию. В окрестностях Ганиной Ямы в 1979 году нашли останки расстрелянной семьи Романовых. Их исследование было заморожено, однако его возобновили в 2017 году. Их подлинность подтвердил глава СК РФ Александр Бастрыкин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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