Силовики нагрянули с проверкой в свердловский храм

13 июля 2022 в 18:47 Размер текста - 17 +

Сотрудники Росгвардии приехали из-за сообщения о возможном минировании на территории монастыря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Силовики проверили территорию мужского монастыря святых страстотерпцев на Ганиной Яме из-за поступившего сообщения о минировании храма. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского управления Росгвардии. «Было подозрение на самодельное взрывное устройство, однако это оказался аккумулятор», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы. Предположительно, в операции также участвовали сотрудники свердловского УФСБ, передает газета «Коммерсант». URA.RU обратилось в пресс-службу управления Росгвардии по Свердловской области. Там не ответили на звонок корреспондента. В УФСБ по региону не смогли подтвердить или опровергнуть информацию. В окрестностях Ганиной Ямы в 1979 году нашли останки расстрелянной семьи Романовых. Их исследование было заморожено, однако его возобновили в 2017 году. Их подлинность подтвердил глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Силовики проверили территорию мужского монастыря святых страстотерпцев на Ганиной Яме из-за поступившего сообщения о минировании храма. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского управления Росгвардии. «Было подозрение на самодельное взрывное устройство, однако это оказался аккумулятор», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы. Предположительно, в операции также участвовали сотрудники свердловского УФСБ, передает газета «Коммерсант». URA.RU обратилось в пресс-службу управления Росгвардии по Свердловской области. Там не ответили на звонок корреспондента. В УФСБ по региону не смогли подтвердить или опровергнуть информацию. В окрестностях Ганиной Ямы в 1979 году нашли останки расстрелянной семьи Романовых. Их исследование было заморожено, однако его возобновили в 2017 году. Их подлинность подтвердил глава СК РФ Александр Бастрыкин.